Αντιπροσωπεία μελών του γαλλικού κοινοβουλίου, κυρίως αιρετών της Αριστεράς, κατήγγειλε χθες Κυριακή πως υφίσταται «συλλογική τιμωρία», μετά την ακύρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων των μελών της δυο ημέρες προτού επισκεφθεί το Ισραήλ κι απηύθυνε αίτημα στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να παρέμβει.

Η αντιπροσωπεία αυτή, στα μέλη της οποίας συγκαταλέγονται βουλευτές όπως ο Φρανσουά Ρουφέν, ο Αλεξί Κορμπιέρ, η Ζιλί Οζέν (οικολόγοι), η Σουμιά Μπουρουά (κομμουνίστρια) και η γερουσιάστρια Μαριάν Μαργκατέ (κομμουνίστρια), επρόκειτο να επισκεφθεί το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη από την 20ή ως την 24η Απριλίου.

«Προσκεκλημένες του γαλλικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ, οι αποστολές μας επιτρέπουν εδώ και 35 χρόνια να ενισχύονται οι διεθνείς συνεργασίες και ο πολιτισμός της ειρήνης. Για πρώτη φορά, δυο ημέρες πριν από την αναχώρησή μας, οι ισραηλινές αρχές ακύρωσαν τις βίζες εισόδου μας ενώ τις είχαν εγκρίνει πριν από έναν μήνα», τόνισαν 17 από τα 27 μέλη της γαλλικής εθνικής αντιπροσωπείας σε ανακοίνωσή τους.

«Η ακύρωση αυτή των αδειών εισόδου στο Ισραήλ 48 ώρες πριν από την αναχώρησή μας είναι μείζων ρήξη των διπλωματικών σχέσεων με το γαλλικό κράτος και τους αιρετούς της Δημοκρατίας που απαιτεί να πάρουν αναμφίβολη θέση οι κορυφαίες αρχές του κράτους μας», συνεχίζουν.

«Εδώ και δεκαετίες, υψώνουμε τις φωνές μας και ζητούμε η Γαλλία να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Η Γαλλία ετοιμάζεται επιτέλους να κάνει το βήμα αυτής της αναγνώρισης. Πρόκειται για θαρραλέα πράξη, που τιμά την ιστορία της και το όραμά μας για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, την ισότητα και την αδελφοσύνη», προσθέτουν τα μέλη του γαλλικού κοινοβουλίου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η Γαλλία μπορεί να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τον Ιούνιο, με την ευκαιρία διεθνούς συνόδου στην οποία θα συμπροεδρεύει με τη Σαουδική Αραβία στη Νέα Υόρκη.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε το σχέδιο αυτό υποδεικνύοντας στον Εμανουέλ Μακρόν την περασμένη εβδομάδα ότι η εγκαθίδρυση παλαιστινιακού κράτους θα ήταν «τεράστια ανταμοιβή για την τρομοκρατία», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

«Ζητούμε να διευκρινιστεί αυτή η κατάσταση» και «η αντιπροσωπεία μας να γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να γίνουν όλα τα διαβήματα προς τις ισραηλινές αρχές ώστε να μας δώσουν άδεια για νέα επίσκεψη το συντομότερο δυνατό», καταλήγουν τα μέλη του γαλλικού κοινοβουλίου.

Η αντιπροσωπεία οργανώνει συνέντευξη Τύπου αύριο Τρίτη στο Παρίσι.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, το ισραηλινό υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε πως ακύρωσε τις θεωρήσεις διαβατηρίων, με την επίκληση νόμου που επιτρέπει να απαγορεύεται η είσοδος στην επικράτεια σε πρόσωπα που θέλουν να δράσουν εναντίον του κράτους του Ισραήλ.

Στις αρχές Απριλίου, η διπλωματία της Βρετανίας καταδίκασε την απόφαση των ισραηλινών αρχών να απελάσει δυο βουλεύτριες των Εργατικών μόλις έφτασαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.