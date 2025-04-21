Η Κίνα μέμφεται τις χώρες που επιλέγουν τον «κατευνασμό» στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Κίνας κατήγγειλε τις χώρες που ασκούν πολιτική «κατευνασμού» έναντι των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και τους αμερικανικούς επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς, τονίζοντας ότι «εναντιώνεται σθεναρά» σε κάθε συμφωνία που βλάπτει τα συμφέροντά της.

«Ο κατευνασμός δεν θα φέρει ειρήνη και ο συμβιβασμός δεν θα γίνει σεβαστός» προειδοποίησε με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου, προσθέτοντας πως το Πεκίνο «εναντιώνεται σθεναρά σε κάθε συμφωνία οποιουδήποτε μέρους σε βάρος συμφερόντων της Κίνας».

«Αν υπάρξει τέτοια κατάσταση, η Κίνα δεν θα την αποδεχτεί ποτέ και θα λάβει αποφασιστικά ανταποδοτικά αντίμετρα», συμπλήρωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς που φθάνουν ως ακόμη και το 145% σε πολλά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα του από την Κίνα, γεγονός που σημαίνει ότι οι δασμοί συνολικά φθάνουν το 245% σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το Πεκίνο ανταπέδωσε επιβάλλοντας επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 125% σε μέρος των αμερικανικών προϊόντων που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Για την ώρα, οι υπόλοιποι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ είναι αντιμέτωποι με επιπρόσθετο τελωνειακό δασμό «βάσης» 10%, καθώς η εφαρμογή πολύ βαρύτερων ανταποδοτικών δασμών ανεστάλη για 90 ημέρες από τον Τραμπ την 9η Απριλίου για τις περισσότερες χώρες. Πολλές από αυτές έχουν αρχίσει συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.

«Η επιδίωξη ίδιων εγωιστικών πρόσκαιρων συμφερόντων σε βάρος συμφερόντων άλλων (...) σε τελευταία ανάλυση θα αποτύχει για τις (εκάστοτε) δυο πλευρές και θα ζημιώσει άλλες», προειδοποίησε ακόμη το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

