Τουρκία: Περισσότεροι από 120 θάνατοι εξαιτίας νοθευμένου αλκοόλ από την αρχή του έτους

Περισσότεροι από 120 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τουρκία από την αρχή του έτους εξαιτίας της κατανάλωσης νοθευμένου αλκοόλ, σύμφωνα με καταμέτρηση του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu.

Στην πρωτεύουσα, Άγκυρα, έχουν βρει τον θάνατο 54 άνθρωποι και περίπου 40 άλλοι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), μετέδωσε σήμερα το Anadolu, το οποίο στις 7 Φεβρουαρίου έκανε λόγο για 70 θανάτους στην Κωνσταντινούπολη από τα μέσα Ιανουαρίου. Τουλάχιστον 33 από τα θύματα στην Κωνσταντινούπολη είναι Ουζμπέκοι, σύμφωνα με το προξενείο του Ουζμπεκιστάν.

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως αρκετοί θάνατοι καταγράφηκαν σε εστιατόριο που πωλούσε νοθευμένο αλκοόλ έναντι 60 τουρκικών λιρών (1,60 ευρώ) το λίτρο.

Ένα λίτρο ρακί, παραδοσιακό ποτό το οποίο στην Τουρκία είναι αρωματισμένο με γλυκάνισο, πωλείται στα καταστήματα γύρω στις 1.300 τουρκικές λίρες (35 ευρώ).

Προφυλακιστέοι έχουν κριθεί περίπου 30 ύποπτοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στην παραγωγή ή πώληση λαθραίων αλκοολούχων ποτών σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, μεταδίδει το Anadolu.

Κύματα μαζικών δηλητηριάσεων εξαιτίας κατανάλωσης νοθευμένου αλκοόλ έχουν καταγραφεί αρκετές φορές στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια: 84 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε 22 από τους 81 νομούς της χώρας τον Δεκέμβριο του 2021, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο.

Ιδιοκτήτες καταστημάτων κατηγορούν τη συντηρητική κυβέρνηση ως έμμεσα υπεύθυνη, εξαιτίας της υψηλής φορολόγησης για τα αλκοολούχα ποτά που – όπως υποστηρίζουν – ενθαρρύνει το λαθρεμπόριο. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατηγορείται από αντιπάλους του ότι επιδιώκει να εξισλαμίσει την τουρκική κοινωνία, έχει πάρει δημόσια θέση εναντίον της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.