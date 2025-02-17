Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ απείλησε σήμερα να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της Google, εάν η αμερικανική εταιρεία συνεχίσει να χρησιμοποιεί στους χάρτες της την ονομασία «Κόλπος της Αμερικής».

«Θα περιμένουμε την απάντηση της Google και, διαφορετικά, θα προχωρήσουμε σε νομικές διαδικασίες», είπε η Σέινμπαουμ, κατά τη διάρκεια της τακτικής της συνέντευξης Τύπου.

Η επικεφαλής του μεξικανικού κράτους έδωσε στη δημοσιότητα μια δεύτερη επιστολή της κυβέρνησης της, με ημερομηνία 11η Φεβρουαρίου και παραλήπτη τη Google, στην οποία υπογραμμίζει ότι το διάταγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετονομάζει μονάχα ως Κόλπο της Αμερικής το τμήμα των ΗΠΑ προς τον βορρά, και όχι εκείνο του Μεξικού και της Κούβας, προς τον νότο, που θεωρούνται «εθνικά εδάφη» και τελούν «υπό τη δικαιοδοσία» των δυο χωρών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Μεξικού, Χουάν Ραμόν ντε λα Φουέντε, επισήμανε πως «σε καμία συνθήκη το Μεξικό δεν θα αποδεχθεί τη μετονομασία μιας γεωγραφικής ζώνης που περιλαμβάνει ένα τμήμα της επικράτειάς του και το οποίο βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

