Τουρκία: Μακρύς ο δρόμος επίλυσης του Κουρδικού

Η τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει να βομβαρδίζει κουρδικές περιοχές, απαιτώντας παράδοση όπλων άνευ όρων από την ηγεσία του ΡΚΚ, που επικαλείται πρακτικές δυσκολίες για να συνεδριάσει προκειμένου να λάβει αποφάσεις.



Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM της Τουρκίας ετοιμάζεται την ερχόμενη εβδομάδα να έχει την πρώτη του συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, αφού ο ίδιος δήλωσε ότι θα πει «ναι» στην συνάντηση, αν το DEM του το ζητήσει. Η διαδικασία για τον τερματισμό της δράσης του ΡΚΚ στο εσωτερικό της Τουρκίας έχει μπει σε πορεία επίλυσης, ύστερα μάλιστα και από το ιστορικό μήνυμα του Οτσαλάν την 1η Μαρτίου για την αυτοδιάλυση της οργάνωσης.

O πόλεμος συνεχίζεται

Όμως απομένει ακόμα δρόμος ως το συνέδριο του DEM σε 1-2 μήνες, οπότε θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την τύχη του ΡΚΚ, των Κούρδων της Τουρκίας, και του ίδιου του Οτσαλάν. Στο μεταξύ ο πόλεμος συνεχίζεται. Ο τουρκικός στρατός συνεχίζει να πλήττει σχεδόν καθημερινά βάσεις του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ. Και αυτόν τον λόγο πρόβαλε ο συν-ηγέτης του ΡΚΚ, Τζεμίλ Μπαγίκ που έχει το ορμητήριο του στο όρος Καντιλί, με χιλιάδες μαχητές του ΡΚΚ να παραμένουν ενεργοί στην περιοχή. Ο Μπαγίκ δήλωσε χθες στο κουρδικό κανάλι Sterk TV ότι λόγω των επιθέσεων της τουρκικής αεροπορίας είναι αδύνατον για την κουρδική ηγεσία να συναντηθεί με ασφάλεια, προκειμένου να προχωρήσει στη διάλυση του ΡΚΚ, όπως ζήτησε ο Οτσαλάν. «Υπό αυτές τις συνθήκες, η διεξαγωγή ενός συνεδρίου είναι αδύνατη και πολύ επικίνδυνη».

Απειλεί ο Υπουργός Άμυνας

Άμεση ήταν η αντίδραση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος πριν λίγες ώρες δήλωσε ότι το «PKK και όλα τα παρακλάδια του, που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές πρέπει να αποφασίσουν να τερματίσουν τη δράση τους αμέσως και να παραδώσουν τα όπλα τους άνευ όρων». Είναι πλέον σαφές ότι η τουρκική ηγεσία επείγεται να λύσει το Κουρδικό για να ενισχυθεί το πολιτικό προφίλ του Τούρκου προέδρου, σε μια στιγμή που συζητά σε νέα βάση με την Ευρώπη.





