Συρία: Τρεις νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη στη Λαττάκεια

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μια «σφοδρή έκρηξη» που σημειώθηκε στη Λαττάκεια, την παραθαλάσσια συριακή πόλη που θεωρείται προπύργιο των υποστηρικτών του ανατραπέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο Sana.

Από την έκρηξη στη συνοικία Αλ Ριμάλ έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 12, ανέφερε το πρακτορείο.

Οι ομάδες της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας και οι κάτοικοι της περιοχής «αναζητούν άλλους τραυματίες και αγνοούμενους», πρόσθεσε.

Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν σε τι οφειλόταν η έκρηξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.