Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συρία: Τρεις νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη στη Λαττάκεια

Οι ομάδες της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας και οι κάτοικοι της περιοχής «αναζητούν άλλους τραυματίες και αγνοούμενους», μετέδωσε το συριακό πρακτορείο Sana

Συρία

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μια «σφοδρή έκρηξη» που σημειώθηκε στη Λαττάκεια, την παραθαλάσσια συριακή πόλη που θεωρείται προπύργιο των υποστηρικτών του ανατραπέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο Sana.

Από την έκρηξη στη συνοικία Αλ Ριμάλ έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 12, ανέφερε το πρακτορείο.

Οι ομάδες της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας και οι κάτοικοι της περιοχής «αναζητούν άλλους τραυματίες και αγνοούμενους», πρόσθεσε.

Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν σε τι οφειλόταν η έκρηξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Συρία Έκρηξη θάνατοι τραυματίες Πολιτική Προστασία Αγνοούμενοι τρομοκρατία ασφάλεια Μπασάρ αλ Άσαντ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark