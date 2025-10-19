Τεράστιες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε αμερικανικές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη, η Ουάσινγκτον, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Μαϊάμι, με τους διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για τις αυταρχικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το CNN, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 2.700 συγκεντρώσεις σε όλες τις ΗΠΑ με κεντρικό σύνθημα «Όχι στους Βασιλιάδες».

Οι διοργανωτές υπολογίσουν ότι κινητοποιήθηκαν περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες, δύο εκατομμύρια περισσότεροι από τις αντίστοιχες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας του περασμένου Ιουνίου.

Thank you to the millions of Americans who turned out in small communities and big cities all over this country to say loudly and boldly:



No more kings.



In America, We the People will rule. pic.twitter.com/L6OPUx99yd — Bernie Sanders (@BernieSanders) October 18, 2025

🚨HOLY SHIT!



Check out New York City’s turnout for the No King’s Protest.



NO KINGS! EVER!



pic.twitter.com/8SMcXtOoYM — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 18, 2025

This is Boston. Thousands of protesters gather for the No Kings rally

Thank you pic.twitter.com/4VoibHrZCJ — Ron Smith (@Ronxyz00) October 18, 2025

Η συγκέντρωση στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης προσέλκυσε χιλιάδες ανθρώπους λίγο μετά την έναρξή της το Σάββατο το πρωί. Συνολικά συμμετείχαν περίπου 100.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

BREAKING: Massive turnout at the No Kings Day protest in New York City Times Square.



This is Trump‘s worst nightmare. People normalizing the fact that it’s OK to protest against a wannabe dictator. pic.twitter.com/V2s0sE8fdW — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 18, 2025

Οι δρόμοι και οι είσοδοι του μετρό ήταν ασφυκτικά γεμάτοι με διαδηλωτές που κρατούσαν πινακίδες με συνθήματα όπως «Δημοκρατία όχι Μοναρχία» και «Το Σύνταγμα δεν είναι προαιρετικό».

Εκτός των ογκωδέστατων συγκεντρώσεων στις μεγάλες πόλεις, άλλες πιο μικρές πραγματοποιήθηκαν σε πλατείες και δρόμους μικρότερων πόλεων.

No kings - Chicago pic.twitter.com/McVmz7qrCu — John Cusack (@johncusack) October 18, 2025

Πριν από τις διαδηλώσεις, σύμμαχοι του Τραμπ κατηγόρησαν τους διαδηλωτές ότι συνδέονται με το κίνημα Antifa και μίλησαν για «συγκεντρώσεις μίσους για την Αμερική».

Holy shit, look at this crowd from the Boston No Kings protest. Samuel Adams would be damn proud. pic.twitter.com/Efl1i8RExB — Mike Nellis (@MikeNellis) October 18, 2025

Οι ειρηνικές διαμαρτυρίες έρχονται μετά από ένα ταραχώδες καλοκαίρι με μαζικές επιδρομές κατά μεταναστών και την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πόλεις που επικρατούν οι Δημοκρατικοί.

WOW! Protesters created a HUGE human sign on San Francisco’s Ocean Beach reading “No Kings YES on 50” to support California’s Prop 50 and stand up against Donald Trump’s fascist regime pic.twitter.com/NbUnQk6ZZB — Marco Foster (@MarcoFoster_) October 18, 2025

Στη Νέα Υόρκη, τμήματα του πλήθους φώναζαν συνθήματα «έτσι είναι η δημοκρατία», υπό τους ήχους τυμπάνων και κουδούνων αγελάδων.

Ελικόπτερα και drones πετούσαν πάνω από τους διαδηλωτές και η αστυνομία παρακολουθούσε διακριτικά.

Πηγή: skai.gr

