«Ποτάμια» κόσμου διαδήλωσαν κατά των αυταρχικών πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ - Βίντεο

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 2.700 συγκεντρώσεις σε αμερικανικές πόλεις και κινητοποιήθηκαν περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες, σύμφωνα με τους διοργανωτές

No Kings

Τεράστιες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε αμερικανικές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη, η Ουάσινγκτον, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Μαϊάμι, με τους διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για τις αυταρχικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το CNN, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 2.700 συγκεντρώσεις σε όλες τις ΗΠΑ με κεντρικό σύνθημα «Όχι στους Βασιλιάδες».

Οι διοργανωτές υπολογίσουν ότι κινητοποιήθηκαν περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες, δύο εκατομμύρια περισσότεροι από τις αντίστοιχες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας του περασμένου Ιουνίου.

Η συγκέντρωση στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης προσέλκυσε χιλιάδες ανθρώπους λίγο μετά την έναρξή της το Σάββατο το πρωί. Συνολικά συμμετείχαν περίπου 100.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Οι δρόμοι και οι είσοδοι του μετρό ήταν  ασφυκτικά γεμάτοι με διαδηλωτές που κρατούσαν πινακίδες με συνθήματα όπως «Δημοκρατία όχι Μοναρχία» και «Το Σύνταγμα δεν είναι προαιρετικό».

no kings

Εκτός των ογκωδέστατων συγκεντρώσεων στις μεγάλες πόλεις, άλλες πιο μικρές πραγματοποιήθηκαν σε πλατείες και δρόμους μικρότερων πόλεων.

Πριν από τις διαδηλώσεις, σύμμαχοι του Τραμπ κατηγόρησαν τους διαδηλωτές ότι συνδέονται με το κίνημα Antifa και μίλησαν για «συγκεντρώσεις μίσους για την Αμερική».

Οι ειρηνικές διαμαρτυρίες έρχονται μετά από ένα ταραχώδες καλοκαίρι με μαζικές επιδρομές κατά μεταναστών και την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πόλεις που επικρατούν οι Δημοκρατικοί.

Στη Νέα Υόρκη, τμήματα του πλήθους φώναζαν συνθήματα «έτσι είναι η δημοκρατία», υπό τους ήχους τυμπάνων και κουδούνων αγελάδων.

no kings

Ελικόπτερα και drones πετούσαν πάνω από τους διαδηλωτές και η αστυνομία παρακολουθούσε διακριτικά.

