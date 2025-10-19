Για σχεδιαζόμενη επίθεση της Χαμάς κατά αμάχων στη Γάζα προειδοποιεί το Στέιτ Ντιπάρμεντ

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε το Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι η Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Από τη Χαμάς δεν υπάρχει ακόμα κάποιο σχόλιο.

Σημειώνεται πως η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ βρίσκεται σε εξέλιξη. Όλοι οι ζωντανοί όμηροι έχουν απελευθερωθεί και οι σοροί εξακολουθούν να επιστρέφονται στο Ισραήλ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ισραήλ απελευθέρωσε 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του και 1.718 κρατούμενους από τη Γάζα.

Η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι έχει ήδη ενημερώσει τους άλλους εγγυητές της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα - μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία - και ζήτησε από τη Χαμάς να τηρήσει τους όρους της εκεχειρίας.

Και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει τη Χαμάς να μην σκοτώνει αμάχους. «Αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν μέρος της συμφωνίας, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να εισβάλουμε και να τους σκοτώσουμε», ανέφερε σε ανάρτηση στο Truth Social νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι δεν θα έστελνε αμερικανικά στρατεύματα στη Γάζα.

Την περασμένη εβδομάδα, κυκλοφόρησαν βίντεο που έδειχναν δημόσια εκτέλεση που έκαναν ένοπλοι της Χαμάς στη Γαζά. Οι εκτελεσμένοι άνδρες χαρακτηρίστηκαν ως «συνεργάτες» των Ισραηλινών.





