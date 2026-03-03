Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: «Το ψηφιακό περιβάλλον ως δημόσιος χώρος πρέπει να είναι ασφαλές για τα παιδιά»

«Αντιμετωπίζουμε τον υψηλότερο αριθμό ένοπλων συγκρούσεων από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» ανέφερε η Αναπλ. Γενική Γραμματέας ΟΗΕ για και Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις Ροζμαρι ΝτιΚάρλο απευθυνόμενη στο ΣΑ ΟΗΕ που συνεδρίασε με θέμα «Τα παιδιά, η τεχνολογία και η εκπαίδευση εν μέσω συγκρούσεων».

Η κ. ΝτιΚάρλο πρόσθεσε ότι «όταν ξεσπούν συγκρούσεις, τα παιδιά συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο», με «ένα στα πέντε παιδιά να ζει ή να έχει εκτοπιστεί λόγω σύγκρουσης».

Τόνισε ότι «η εκπαίδευση σε ζώνες σύγκρουσης σώζει ζωές και τις διατηρεί», ωστόσο «2.374 επιθέσεις κατά σχολείων και νοσοκομείων» επαληθεύθηκαν το 2024, επιμένοντας ότι «το διεθνές νομικό πλαίσιο είναι σαφές.

Πρέπει να δράσουμε» ανέφερε και τόνισε ότι «ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προστατεύσουμε τα παιδιά από τη σύγκρουση είναι να προλαμβάνουμε και να τερματίζουμε τους πολέμους».

Ο Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά στην τοποθέτηση της υπογράμμισε ότι παιδιά στερούνται «το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, δηλαδή το ίδιο τους το μέλλον».

Προειδοποίησε ότι «όταν τα σχολεία δέχονται επιθέσεις, χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς ή καταστρέφονται, τα παιδιά χάνουν όχι μόνο έναν ασφαλή χώρο μάθησης, αλλά και την αίσθηση σταθερότητας, προστασίας και, πάνω απ' όλα, την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο».

Έκανε έκκληση για «καινοτόμες λύσεις» ώστε να «αποκατασταθεί η εκπαίδευση ως προστατευτικό πλαίσιο και ως χώρος ουσιαστικής μάθησης».

Τόνισε ότι «η εκπαίδευση, η τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να διαμορφώσουν έναν ισχυρό δεσμό για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, την προώθηση της ειρήνης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών και την προστασία των παιδιών», ενώ προειδοποίησε ότι «η τεχνολογία μπορεί να εκθέσει τα παιδιά σε σοβαρούς κινδύνους, ιδίως σε καταστάσεις σύγκρουσης», όπως «διαδικτυακή στρατολόγηση, εκμετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση».

Υπογράμμισε ότι «πρέπει να πραγματοποιηθεί μια στρατηγική μετατόπιση» προς «μια ολοκληρωμένη ψηφιακή μεταμόρφωση των εκπαιδευτικών συστημάτων», με κατευθυντήρια αρχή «τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» καθώς και την προστασία τους από διαδικτυακούς κινδύνους».

«Το ψηφιακό περιβάλλον ως δημόσιος χώρος πρέπει να είναι ασφαλές, διδάσκοντας στα παιδιά όχι μόνο πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, αλλά, κυρίως, πώς να προστατεύονται από αυτήν» ανέφερε.

Κλείνοντας, η κ. Μπαλτά ανέφερε «η ενασχόλησή μας με την εκπαίδευση των παιδιών είναι επένδυση στην ειρήνη», με την Ελλάδα να δεσμεύεται να «παραμείνει στην πρώτη γραμμή αυτής της συζήτησης μέσω του έργου της στην Ομάδα Εργασίας των παιδιών στις Ένοπλες Συγκρούσεις (CAC)».

Πηγή: skai.gr

