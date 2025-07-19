Λογαριασμός
Πολωνία: Διεκόπη η λειτουργία του συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας - Ενδεχόμενο σαμποτάζ

«Αξιωματικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, τις αναλύουν και τις επαληθεύουν για πιθανή δολιοφθορά»

Πολωνία: Διεκόπη η λειτουργία του συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας

Οι πολωνικές υπηρεσίες διερευνούν μια διακοπή του συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, δήλωσε το Σάββατο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών.

«Αξιωματικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, τις αναλύουν και τις επαληθεύουν για πιθανή δολιοφθορά», πρόσθεσε.

Το κύριο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας είχε αναφέρει νωρίτερα προβλήματα στις απογειώσεις αεροσκαφών, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP, αλλά αργότερα ανέφερε ότι τα αεροπλάνα αναχωρούσαν.

«Οι εργασίες απογείωσης και προσγείωσης στο αεροδρόμιο Chopin έχουν αποκατασταθεί πλήρως και τώρα προχωρούν χωρίς διακοπές», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο Chopin της Βαρσοβίας στο X.

