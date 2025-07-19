Πολωνία: Διεκόπη η λειτουργία του συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας

Οι πολωνικές υπηρεσίες διερευνούν μια διακοπή του συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, δήλωσε το Σάββατο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών.

«Αξιωματικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, τις αναλύουν και τις επαληθεύουν για πιθανή δολιοφθορά», πρόσθεσε.

Το κύριο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας είχε αναφέρει νωρίτερα προβλήματα στις απογειώσεις αεροσκαφών, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP, αλλά αργότερα ανέφερε ότι τα αεροπλάνα αναχωρούσαν.

«Οι εργασίες απογείωσης και προσγείωσης στο αεροδρόμιο Chopin έχουν αποκατασταθεί πλήρως και τώρα προχωρούν χωρίς διακοπές», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο Chopin της Βαρσοβίας στο X.

Aktualizacja sytuacji nr 1



⚠️ Ważna informacja dla Pasażerów.



Operacje startów i lądowań na Lotnisku Chopina zostały w pełni przywrócone i odbywają się już BEZ UTRUDNIEŃ.



W sprawie informacji nt. opóźnionych lotów prosimy o kontakt bezpośrednio z przewoźnikiem. — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) July 19, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.