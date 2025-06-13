Επίθεση Ισραήλ στο Ιράν: Έκτακτη συνεδρίαση Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας

Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα το διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) μετά τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων, δήλωσαν διπλωμάτες στο Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 τοπική ώρα (11:00 ώρα Ελλάδας) στη Βιέννη όπου έχει την έδρα του ο Οργανισμός, όπως ανακοινώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΑΕ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Οποιαδήποτε χώρα που εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει συνεδρίαση σύμφωνα με τους κανόνες του. Το Ιράν, το οποίο δεν συμμετέχει στο συμβούλιο, ζήτησε να συγκληθεί συνεδρίαση και η έκκλησή του υποστηρίχθηκε από τα μέλη του συμβουλίου, τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βενεζουέλα, δήλωσαν διπλωμάτες.

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στο Ιράν προκειμένου να αποτιμήσει την κατάσταση μετά τα εκτεταμένα στρατιωτικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ και που έπληξαν το επεκτεινόμενο πυρηνικό συγκρότημα στη Νατάνζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

