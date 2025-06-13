Το Ιράν προειδοποιεί ότι το Ισραήλ ότι θα «μετανιώσει βαθιά» για την «επικίνδυνη επιθετικότητά του», καταγγέλλοντάς το στον ΟΗΕ για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και δηλώνοντας έτοιμο να απαντήσει αποφασιστικά, προστατεύοντας την κυριαρχία και την ασφάλειά του «με κάθε κόστος».

Το Ισραήλ θα «μετανιώσει βαθιά» για την «απερίσκεπτη επιθετικότητά του» εναντίον του Ιράν, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την Παρασκευή.

Ο Αραγκτσί ζήτησε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, καλώντας το σώμα να «καταδικάσει σθεναρά αυτήν την πράξη επιθετικότητας» και να λάβει «επείγοντα και συγκεκριμένα μέτρα ώστε να λογοδοτήσει πλήρως το ισραηλινό καθεστώς για τα εγκλήματά του».

Η επίθεση κατά του Ιράν, τόνισε, ήταν μια «θρασύτατη και παράνομη ενέργεια», καθώς και μια «απερίσκεπτη και σκόπιμη κλιμάκωση που παραβιάζει κατάφωρα τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου».

«Το Ισραήλ, το πιο τρομοκρατικό καθεστώς στον κόσμο, έχει πλέον ξεπεράσει κάθε κόκκινη γραμμή, και η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να επιτρέψει αυτά τα εγκλήματα να μείνουν ατιμώρητα», αναφέρεται στην επιστολή.

Το Ιράν, κατέληξε ο Αραγκτσί, θα απαντήσει «αποφασιστικά και αναλογικά σε αυτές τις παράνομες και δειλές πράξεις. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα ενεργήσει με πλήρη αποφασιστικότητα για να προστατεύσει την κυριαρχία της, τον λαό της και την εθνική της ασφάλεια».



Πηγή: skai.gr

