ΗΠΑ: Αποφυλακίστηκε άλλος ένας κρατούμενος από το διαβόητο Γκουαντάναμο

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι αποφυλακίστηκε Κενυάτης κρατούμενος από το Γουαντάναμο, την διαβόητη για τα απάνθρωπα βασανιστήριά της αμερικανική στρατιωτική φυλακή σε βάση των ΗΠΑ στο έδαφος της Κούβας.

Πλέον, μόνο 29 άνθρωποι παραμένουν έγκλειστοι στο Γουαντάναμο, κυρίως κατάδικοι ή κατηγορούμενοι για εξτρεμιστική τρομοκρατία - ανάμεσά τους ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ, που θεωρείται πως ήταν ο «εγκέφαλος» των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο.

The US has released Guantanamo Bay detainee Mohammed Abdul Malik Bajabu to Kenya, bringing the number of prisoners at the facility to 29 https://t.co/Uc9XetbUIe pic.twitter.com/pxpnTH2veI — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 18, 2024

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Washington Post, ο Μοχάμεντ Άμπντουλ Μαλίκ Μπατζάμπου συνελήφθη το 2007 και κατηγορήθηκε πως ανήκει στον ανατολικοαφρικανικό βραχίονα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Κάιντα.

Ο Μπατζάμπου μετήχθη στην Κένυα, αφού οι αρχές των ΗΠΑ αποφάσισαν πως η φυλάκισή του δεν ήταν πλέον «απαραίτητη για την αποτροπή συνεχιζόμενης σημαντικής απειλής για την εθνική ασφάλεια», αναφέρει δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποιήθηκε από το Πεντάγωνο.

Από τους 29 έγκλειστους στο Γουαντάναμο, 15 είναι επιλέξιμοι για μεταγωγές, τρεις για εξέταση των υποθέσεών τους ενόψει της πιθανής αποφυλάκισής τους, επτά αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες και τέσσερις έχουν καταδικαστεί, απαριθμεί η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Η φυλακή στο Γουαντάναμο, όπου είχαν φθάσει να κρατούνται ως και περίπου 800 φερόμενα ως μέλη της Αλ Κάιντα, αμαυρώνει επί χρόνια την εικόνα των ΗΠΑ σε διεθνές επίπεδο.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, όπως πριν από αυτόν ο Μπαράκ Ομπάμα, υποσχέθηκε να την κλείσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

