Ρωσία: Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του Κιρίλοφ - Ουζμπέκος, στρατολογημένος από το Κίεβο

Τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας του αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ και του υπασπιστή του ανακοίνωσε η FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας - πρώην KGB). Πρόκειται για έναν 29χρονο, υπήκοο Ουζμπεκιστάν.

Ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα στρατολογήθηκε από ειδικές υπηρεσίες της Ουκρανίας (SBU) αναφέρεται.

Λίγες μέρες πριν την έκρηξη, ήρθε στη Μόσχα, και προμηθεύτηκε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίο προσάρτησε σε ένα ηλεκτρικό πατίνι. Άφησε το πατίνι κοντά στην είσοδο του σπιτιού του αντιστράτηγου. Νοίκιασε επίσης ένα αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο τοποθέτησε μια κάμερα παρακολούθησης που μετέδιδε πλάνα στην πόλη Ντνίπρο.



Για την τρομοκρατική επίθεση υποσχέθηκαν στον δράστη 100 χιλιάδες δολάρια και διαμονή στην ΕΕ.

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Κιρίλοφ και του βοηθού του συνελήφθη σε χωριό κοντά στη Μόσχα, ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Ο 29χρονος παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες, ανέφερε η Ερευνητική Επιτροπή.



Το πρωί της Τετάρτης άγνωστοι είχαν τοποθετήσει λουλούδια στο σημείο του εγκλήματος.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας σκότωσε τον Ρώσο αντιστράτηγο με ειδική επιχείρηση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα στη Μόσχα, δήλωσε την Τρίτη στο Ρόιτερς πηγή στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Η πηγή στην SBU είπε ότι το Κίεβο θεωρούσε τον Κιρίλοφ εγκληματία πολέμου και «απολύτως θεμιτό στόχο», καθώς τον κατηγορούσε ότι είχε διατάξει τη χρήση στον πόλεμο απαγορευμένων χημικών όπλων εναντίον ουκρανικών δυνάμεων.

Ο Ιγκόρ Κιρίλοφ και ο βοηθός του σκοτώθηκαν ακαριαία ανέφερε το πρακτορείο το TASS, επικαλούμενο ιατρικές υπηρεσίες. Η αυτοσχέδια βόμβα περιείχε 300 γραμμάρια εκρηκτική ύλη ισοδύναμης ισχύος με ΤΝΤ, ενώ ήταν γεμάτη με αιχμηρά αντικείμενα, διευκρίνισαν οι ρωσικές υπηρεσίες στο TASS.

