Με αφήγημα την ιστορική κληρονομιά της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε εχθές εμμέσως -για μια ακόμη φορά- τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας, επαναλαμβάνοντας ότι οι Τούρκοι είναι απόγονοι των Σελτζούκων και των Οθωμανών.
Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του AKP, ανάφερε χαρακτηριστικά ότι οι Τούρκοι ανήκουν σε έναν λαό που διατηρεί ζωντανή την κληρονομιά και την εμπειρία δύο μεγάλων παγκόσμιων αυτοκρατοριών, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα δεν έχει την πολυτέλεια να γυρίσει την πλάτη στη «γεωγραφία της καρδιάς μας», όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.
«Νέοι, να θυμάστε, εμείς δεν είμαστε απλώς ένα κράτος μεταξύ κρατών, δεν είμαστε ένας λαός ανάμεσα σε άλλους λαούς», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «(οι Τούρκοι) ανήκουν σε έναν λαό που διατηρεί ζωντανή την κληρονομιά και την εμπειρία δύο μεγάλων παγκόσμιων αυτοκρατοριών, των Σελτζούκων και των Οθωμανών, ανήκουμε σε έναν λαό που στο αίμα του, στο μυαλό του, στην ψυχή του, στο σώμα του διατηρεί ζωντανή την κληρονομιά και την εμπειρία δύο μεγάλων παγκόσμιων αυτοκρατοριών, των Σελτζούκων και των Οθωμανών».
«Δεν μπορούμε λοιπόν να ξυπνήσουμε ένα πρωί ως ένα έθνος απαλλαγμένο από κάθε σύνδεση, αδελφικούς δεσμούς, κληρονομιά και ευθύνες. Αυτό είναι αδύνατο», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.
Συνεχίζοντας τόνισε ότι «κανείς δεν πρέπει να προσπαθήσει να παρερμηνεύσει τα λόγια μου. Το λέω πάντα: ούτε έχουμε ούτε είναι δυνατόν να έχουμε βλέψεις σε εδάφη κανενός άλλου κράτους. Δεν μας ενδιαφέρουν οι εσωτερικές υποθέσεις κανενός άλλου κράτους. Σεβόμαστε απόλυτα την ανεξαρτησία κάθε κράτους. Ωστόσο, όπως μας έμαθαν οι πρόγονοί μας, δεν έχουμε την πολυτέλεια να γυρίσουμε την πλάτη στη γεωγραφία της καρδιάς μας, στην ανθρωπιά, στις ανθρώπινες αξίες».
