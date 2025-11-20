Με αφήγημα την ιστορική κληρονομιά της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε εχθές εμμέσως -για μια ακόμη φορά- τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας, επαναλαμβάνοντας ότι οι Τούρκοι είναι απόγονοι των Σελτζούκων και των Οθωμανών.

Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του AKP, ανάφερε χαρακτηριστικά ότι οι Τούρκοι ανήκουν σε έναν λαό που διατηρεί ζωντανή την κληρονομιά και την εμπειρία δύο μεγάλων παγκόσμιων αυτοκρατοριών, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα δεν έχει την πολυτέλεια να γυρίσει την πλάτη στη «γεωγραφία της καρδιάς μας», όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

«Νέοι, να θυμάστε, εμείς δεν είμαστε απλώς ένα κράτος μεταξύ κρατών, δεν είμαστε ένας λαός ανάμεσα σε άλλους λαούς», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «(οι Τούρκοι) ανήκουν σε έναν λαό που διατηρεί ζωντανή την κληρονομιά και την εμπειρία δύο μεγάλων παγκόσμιων αυτοκρατοριών, των Σελτζούκων και των Οθωμανών, ανήκουμε σε έναν λαό που στο αίμα του, στο μυαλό του, στην ψυχή του, στο σώμα του διατηρεί ζωντανή την κληρονομιά και την εμπειρία δύο μεγάλων παγκόσμιων αυτοκρατοριών, των Σελτζούκων και των Οθωμανών».

«Δεν μπορούμε λοιπόν να ξυπνήσουμε ένα πρωί ως ένα έθνος απαλλαγμένο από κάθε σύνδεση, αδελφικούς δεσμούς, κληρονομιά και ευθύνες. Αυτό είναι αδύνατο», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Συνεχίζοντας τόνισε ότι «κανείς δεν πρέπει να προσπαθήσει να παρερμηνεύσει τα λόγια μου. Το λέω πάντα: ούτε έχουμε ούτε είναι δυνατόν να έχουμε βλέψεις σε εδάφη κανενός άλλου κράτους. Δεν μας ενδιαφέρουν οι εσωτερικές υποθέσεις κανενός άλλου κράτους. Σεβόμαστε απόλυτα την ανεξαρτησία κάθε κράτους. Ωστόσο, όπως μας έμαθαν οι πρόγονοί μας, δεν έχουμε την πολυτέλεια να γυρίσουμε την πλάτη στη γεωγραφία της καρδιάς μας, στην ανθρωπιά, στις ανθρώπινες αξίες».



Αντιπολίτευση σε Φιντάν: «Αν ονειρεύεσαι να γίνεις νέος Πούτιν, αυτό δεν θα συμβεί» «Βολές» κατά του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εξαπέλυσε, εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Νακίμ Ταν, κατηγορώντας τον για αδύναμη εξωτερική πολιτική και τονίζοντας ότι ίσως κάποιοι ονειρεύονται να γίνει ένας «νέος Πούτιν», αλλά προειδοποιώντας ότι η δυναμική της τουρκικής κοινωνίας δεν είναι σαν τη Ρωσία. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του και κατά του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι δεν πήρε τίποτα από την προβεβλημένη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. «Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντί για τα επιτεύγματά σας στη διεθνή διπλωματία, οι άνθρωποι μιλούν για τους φαντασμαγορικούς σας ρόλους στο μέλλον του ΑΚΡ. Δεν ξέρω αν κάποιοι, βλέποντάς σας, ονειρεύονται ότι θα γίνετε ένας νέος Πούτιν με βάση το υπόβαθρο στις μυστικές υπηρεσίες, αλλά η δυναμική της τουρκικής κοινωνίας δεν είναι σαν τη Ρωσία, η χώρα μας δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα τέτοιο προφίλ πολιτικού. Η αδυναμία στη διοίκηση του υπουργείου Εξωτερικών είναι ήδη εμφανής εδώ και πολύ καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταν. Ο αντιπρόεδρος του CHP, πρόσθεσε: «Έχετε στοχοποιήσει το Ισραήλ ως τον κύριο αντίπαλό σας, ενώ η νέα περιφερειακή τάξη που προσπαθεί να εγκαθιδρύσει στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ, τον οποίο τόσο πολύ εμπιστεύεστε, αφορά την εγγύηση της ασφάλειας του Ισραήλ… Παρακολουθούσαμε για μέρες τη σκηνή στην τηλεόραση όταν ο Τραμπ κράτησε την καρέκλα του Ερντογάν, αλλά δεν πήρατε τίποτα από το τραπέζι που κάθονταν. Τι καταφέρατε να διαπραγματευτείτε; Οι ανησυχίες μας για την ασφάλεια δεν αντιμετωπίστηκαν, τα αεροπλάνα που πληρώσαμε δεν μπόρεσαν να αγοραστούν, οι κυρώσεις στην αμυντική βιομηχανία δεν άρθηκαν. Το μόνο που πήρατε σε αυτή τη διαπραγμάτευση ήταν η άνευ όρων παράδοση μπροστά στη νομιμότητα που σας παραχωρήθηκε».



