Όλοι ήξεραν τι επρόκειτο να συμβεί. Ωστόσο, οι κάτοικοι των καταυλισμών που συνωστίζονται στις ακτές της νότιας Γάζας δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά καθώς η καταιγίδα πλησίαζε. Η 62χρονη Sabah al-Breem καθόταν με μία από τις κόρες της και αρκετά εγγόνια στο τρέχον σπίτι τους –μια πρόχειρη κατασκευή από μουσαμάδες και ξύλα που είχαν περισυλλέξει– όταν ο άνεμος και η δυνατή βροχή έπληξαν τους Παλαιστίνιους στη Γάζα την περασμένη εβδομάδα, σημειώνει ο Guardian.

«Όλα κατέρρευσαν... Επισκευάσαμε το καταφύγιό μας, αλλά τη νύχτα κατέρρευσε ξανά κάτω από τη δυνατή βροχή. Όλα τα υπάρχοντά μας μούσκεψαν. Η μέρα που φύσηξε ο άνεμος ήταν μια μαύρη μέρα για εμάς», είπε η Breem, που κατάγεται από το Χαν Γιουνίς, αλλά έχει εκτοπιστεί πολλές φορές από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Αυτή την εβδομάδα, το μισό εκατομμύριο περίπου Παλαιστίνιοι που ζουν στο Αλ-Μαουάσι, μια στενή παράκτια ζώνη στο νότιο τμήμα της Γάζας, προετοιμάζονται για έναν σκληρό χειμώνα. Για πολλούς, θα είναι ο τρίτος που αντιμετωπίζουν μετά την εκτοπισμό τους.

Η καταιγίδα της περασμένης εβδομάδας αποκάλυψε ότι περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα, αν και επέζησαν του διετούς πολέμου, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ανθρωπιστική κρίση.

H στέγαση

Η στέγαση είναι η πιο επείγουσα ανάγκη, σύμφωνα με τις οργανώσεις αρωγής. Τα περισσότερα σπίτια στη Γάζα έχουν καταστραφεί ή έχουν καταστεί ακατοίκητα από τις διαδοχικές ισραηλινές επιθέσεις, ή βρίσκονται ανατολικά της νέας «κίτρινης γραμμής» που χωρίζει το έδαφος σε μια ζώνη υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο και μια υπό την de facto εξουσία της Χαμάς.

Οι εκτοπισμένοι δεν έχουν πού να πάνε. Μετά την καταιγίδα, τα παιδιά με γυμνά πόδια παίζαν στις λασπωμένες λακκούβες, ενώ οι γυναίκες έφτιαχναν τσάι έξω κάτω από τα σκοτεινά σύννεφα. Μερικοί προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο σε κατεστραμμένα κτίρια, ακόμη και σε αυτά που κινδύνευαν να καταρρεύσουν, με τεράστια τρύπες καλυμμένες με κομμάτια πλαστικού.

Η πείνα

Η τροφή έρχεται δεύτερη σε προτεραιότητα για τους κατοίκους του Αλ-Μαουάσι. Η συμφωνία εκεχειρίας του Ντόναλντ Τραμπ προέβλεπε την αποστολή «πλήρους βοήθειας» στη Γάζα, αλλά παρόλο που έχουν φτάσει περισσότερα εφόδια στην κατεστραμμένη περιοχή, οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι ποσότητες είναι εντελώς ανεπαρκείς.

«Είναι καλύτερα; Ναι... με την έννοια ότι οι άνθρωποι δεν πεινάνε πια. Είναι αρκετό; Καθόλου. Έχουμε τεράστια αποθέματα σκηνών και μουσαμάδων και δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε. Περιμένουμε ακόμα να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια που εξακολουθούν να βάζουν οι Ισραηλινοί στο δρόμο μας... Θα μπορούσαμε να μοιράζουμε 10.000 σκηνές την ημέρα», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ένας ανώτερος αξιωματούχος μιας μεγάλης διεθνούς ΜΚΟ.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη επιτρέψει τη διέλευση από τη Ράφα, αν και έχουν ξανανοίξει ορισμένα άλλα μικρότερα σημεία διέλευσης από το Ισραήλ. Η πλειονότητα των προμηθειών που εισέρχονται στην περιοχή μεταφέρονται με φορτηγά από ιδιωτικούς εμπορικούς φορείς ή δωρητές, όπως οι μεγάλες χώρες του Κόλπου, ενώ αξιωματούχοι από μεγάλους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών αναφέρουν ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσχερείς και αδιαφανείς γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβραδύνουν ή σταματούν τη διανομή τους.

Αξιωματούχοι της ανθρωπιστικής βοήθειας αναφέρουν ότι πολλά κρίσιμα είδη, όπως οι στυλοβάτες σκηνών, δεν επιτρέπεται από το Ισραήλ να εισέλθουν στη Γάζα, επειδή θεωρούνται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που διαχειρίζεται την είσοδο στη Γάζα το αρνείται και δήλωσε ότι τους τελευταίους μήνες διευκόλυνε τη διανομή περίπου 140.000 μουσαμάδων στη Γάζα, αν και 19.000 σκηνές που έφεραν ΜΚΟ ήταν σχεδιασμένες μόνο για καλοκαιρινές συνθήκες. Η υπηρεσία υποτίθεται ότι συνεργάζεται στενά με ένα νέο κέντρο που διευθύνεται από τις ΗΠΑ για να διευκολύνει την παροχή βοήθειας στη Γάζα, αν και έχουν γίνει γνωστές λίγες λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη.

Οι τιμές στη Γάζα κυμαίνονται έντονα, αλλά όσοι διαθέτουν χρήματα μπορούν να αγοράσουν μια σκηνή για περίπου 800 δολάρια. Οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι στην περιοχή εξακολουθούν να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τρόφιμα, φάρμακα ή γκάζι για το μαγείρεμα.

Το νερό

Ο Μαχέρ Αμπού Τζέραντ, 29 ετών, από το Μπεϊτ Λαχίγια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, είπε ότι η τετραμελής οικογένειά του ζούσε κυρίως με κονσερβοποιημένα φασόλια και μπιζέλια. «Μερικές φορές λαμβάνουμε ένα γεύμα από τη δημόσια κουζίνα κάθε τρεις ημέρες –συνήθως φακές ή ρύζι. Τα τρόφιμα στην αγορά παραμένουν εντελώς απρόσιτα. Το νερό είναι επίσης ένα πρόβλημα. Πρέπει να το φέρνουμε από μακριά και δεν μας φτάνει για όλη την ημέρα. Έχουμε μόνο τρία δοχεία που γεμίζουμε για καθημερινή χρήση», επεσήμανε

Όλοι στη Γάζα γνωρίζουν ότι η καταιγίδα της περασμένης εβδομάδας ήταν η πρώτη από πολλές που θα έρθουν και ότι οι θερμοκρασίες θα πέσουν κατακόρυφα τις επόμενες εβδομάδες. «Χωρίς βασική υποδομή ή κατάλληλη αποχέτευση, το νερό της βροχής συσσωρεύεται γύρω από τις σκηνές. Ο υπερπληθυσμός και η περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό επιδεινώνουν επίσης την κατάσταση της υγιεινής», δήλωσε ο Μοχάμεντ Μαντούν, κοινοτικός υγειονομικός υπάλληλος σε κλινική που λειτουργεί η Medical Aid for Palestinians στο Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ, στην κεντρική Γάζα.

Η καταιγίδα άφησε σκηνές διάσπαρτες στους δρόμους και τις παραλίες, όπου τα κύματα της θάλασσας κατέκλυσαν πολλές από αυτές. «Ο ήχος των κυμάτων μας εμποδίζει να κοιμηθούμε. Κοιμόμαστε μόλις μία ώρα ή και λιγότερο, και το θαλασσινό νερό φτάνει μέχρι τις σκηνές όταν τα κύματα σκάνε», είπε ο Breem. «Μας λείπουν όλα τα απαραίτητα για το χειμώνα: δεν έχουμε κουβέρτες, χαλιά, κλινοσκεπάσματα. Οι ασθένειες έχουν εξαπλωθεί μεταξύ μας: κρυολογήματα, βήχας, πόνοι... και αυτό είναι μόνο η αρχή του χειμώνα», τονίζει.

Η Ναάμα Αραφάτ, που τώρα ζει στην ακτή του Αλ-Μαουάσι, είπε ότι θυμάται μια «όμορφη ζωή» πριν από τον πόλεμο στο «μικρό, απλό, ζεστό σπίτι» της οικογένειάς της ανατολικά του Χαν Γιουνίς.

«Φορούσαμε τα ζεστά μας ρούχα και είχαμε άφθονα στρώματα και κουβέρτες... Τώρα, δεν μπορούμε καν να ανάψουμε φωτιά για να μαγειρέψουμε λόγω των ισχυρών ανέμων και της έλλειψης ξύλου και προμηθειών», είπε η 53χρονη Αραφάτ. «Προσεύχομαι στον Θεό να διευκολυνθούν όλες οι πτυχές της ζωής μας και να μπορέσουμε να ζήσουμε σε καλύτερες συνθήκες. Στέλνω ένα μήνυμα στον κόσμο: να μας κοιτάξετε με οίκτο και να μας προσφέρετε βοήθεια, γιατί έχουμε μπει σε μια πολύ σκληρή χειμερινή περίοδο».

Στον αέρα η δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Το πρώτο στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που προέβλεπε μερική αποχώρηση των Ισραηλινών και την επιστροφή των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς, πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Το επόμενο στάδιο, το οποίο έλαβε ώθηση μετά την έγκριση του σχεδίου του Τραμπ από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα, προβλέπει τη δημιουργία μιας επιτροπής Παλαιστινίων τεχνοκρατών για τη διοίκηση της Γάζας υπό την τελική εξουσία του προέδρου και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης. Ένα σημαντικό αναπάντητο ερώτημα είναι πώς, ή αν, θα αφοπλιστεί η Χαμάς.

Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη, ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, με το Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται ξανά για παραβίαση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός.

Πρόκειται για μια από τις πιο πολυαίμακτες ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας από τη 10η Οκτωβρίου, όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, έπειτα από δυο και πλέον χρόνια πολέμου.

Η εύθραυστη ανακωχή έχει σημαδευτεί από πολλές εξάρσεις της βίας στον παλαιστινιακό θύλακα, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Από τη 10η Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί σε βομβαρδισμούς ή από πυρά του Ισραήλ πάνω από τριακόσιοι Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός από την άλλη λέει πως δεν διεξάγει επιχειρήσεις παρά μόνο σε ανταπόδοση για παραβιάσεις από την άλλη πλευρά.

Οι πιο φονικές ισραηλινές επιδρομές καταγράφτηκαν την 29η Οκτωβρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους πάνω από 100 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και δεδομένα που έδωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πέντε νοσοκομεία.

