Πώς οι περικοπές θα αφήσουν «στο σκοτάδι» τους μετεωρολόγους για τους τυφώνες

Οι μετεωρολόγοι που προβλέπουν τυφώνες πρόκειται σύντομα να χάσουν την πρόσβαση σε κρίσιμα δορυφορικά δεδομένα του αμερικανικού στρατού, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση των τυφώνων κατά τη διάρκεια της νύχτας και την αποτροπή του φαινομένου που οι ειδικοί κάποτε αποκαλούσαν «πρωινή έκπληξη», όταν οι καταιγίδες ενισχύονταν ή μετατοπίζονταν απροσδόκητα στο σκοτάδι.

Το Πεντάγωνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα περιμένει έως το τέλος Ιουλίου πριν σταματήσει τη διάθεση των δεδομένων, δίνοντας παράταση ενός μήνα σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό εν μέσω ανησυχιών.

Όταν ο ήλιος δύει πάνω από έναν τροπικό κυκλώνα, οι μετεωρολόγοι συνεχίζουν συνήθως να παρακολουθούν την ένταση και την εξέλιξή του παρατηρώντας μικροκυματικές συχνότητες μέσω δορυφόρων του Υπουργείου Άμυνας. Όμως, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι θα σταματήσει να δημοσιοποιεί αυτά τα δεδομένα «το αργότερο» έως τις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Εθνικού Γραφείου Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) τη Δευτέρα.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας έγινε αποδέκτης των ανησυχιών της Karen St. Germain, διευθύντριας του Τμήματος Γεωεπιστημών της NASA. Οι επιστήμονες είχαν αρχικά λιγότερο από μία εβδομάδα για να προετοιμαστούν για την απώλεια των μικροκυματικών δεδομένων.

Ωστόσο, κάποιοι μετεωρολόγοι εκφράζουν ανησυχία ότι ακόμη και ο Ιούλιος είναι πολύ νωρίς, καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν πως η απώλεια αυτών των δεδομένων θα μπορούσε να οδηγήσει τις δυνατότητες πρόγνωσης δεκαετίες πίσω.

Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα μικροκυματικά δεδομένα είναι πιο πολύτιμα από ποτέ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κυκλώνες ενισχύονται ολοένα και πιο γρήγορα, καθώς μετατρέπονται από τροπικές καταιγίδες ή κυκλώνες κατηγορίας 1 σε ισχυρούς κυκλώνες κατηγορίας 4 ή 5 μέσα σε λίγες ώρες, συχνά λίγο πριν πλήξουν την ξηρά.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο σύνολο δεδομένων που παρέχει πολλές λεπτομέρειες και λειτουργεί τη νύχτα», δήλωσε ο Robert Rohde, επικεφαλής επιστήμονας του Berkeley Earth. Η απώλεια των μικροκυματικών δεδομένων «πιθανότατα θα οδηγήσει σε περιπτώσεις όπου δεν θα είμαστε προετοιμασμένοι για ταχεία ενίσχυση», πρόσθεσε.

Πρόκειται για τη νεότερη απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ που προκαλεί ανησυχία στους μετεωρολόγους, οι οποίοι εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ είναι σήμερα λιγότερο προετοιμασμένες για την πρόγνωση και παρακολούθηση ακραίων καιρικών φαινομένων σε σχέση με έξι μήνες πριν. Η NOAA και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) έχουν χάσει εκατοντάδες μετεωρολόγους και άλλους γεωεπιστήμονες τους τελευταίους μήνες, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προσωπικού (U.S. DOGE Service) προχώρησε σε απολύσεις συμβασιούχων υπαλλήλων και πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Αποχώρησαν τόσοι πολλοί υπάλληλοι, ώστε η NWS αναγκάστηκε να ανακατανείμει προσωπικό. Ο οργανισμός έλαβε πρόσφατα εξαίρεση από το πάγωμα προσλήψεων, ώστε να καλύψει κρίσιμα κενά στα κέντρα πρόγνωσης.

Η κυβέρνηση προχώρησε επίσης την περασμένη εβδομάδα στην κατάργηση της ιστοσελίδας και των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Climate.gov, μέσω των οποίων δημοσιεύονταν νέα, έρευνες και εξηγήσεις για το πώς η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις εκπομπές ορυκτών καυσίμων και το φαινόμενο του θερμοκηπίου μεταμορφώνει τον πλανήτη και επηρεάζει τα καιρικά φαινόμενα. Η διοίκηση ανέφερε ότι στο εξής οι σχετικές έρευνες θα δημοσιεύονται στο NOAA.gov/climate.

Τα μικροκυματικά δεδομένα από δορυφόρους του Υπουργείου Άμυνας και άλλους δορυφόρους παρατήρησης της Γης έχουν βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν πώς η υπερθέρμανση του πλανήτη ευνοεί την ταχεία ενίσχυση τροπικών καταιγίδων.

Τα μικροκύματα είναι μορφή ακτινοβολίας με μήκος κύματος μεγαλύτερο από το ορατό φως ή το υπέρυθρο, αλλά μικρότερο από τα ραδιοκύματα. Σε φούρνους μικροκυμάτων, τα κύματα κάνουν τα μόρια νερού να δονούνται, ζεσταίνοντας το φαγητό.

Παρατηρώντας τη μικροκυματική ακτινοβολία που προέρχεται από την επιφάνεια της Γης — και τον τρόπο που αλληλεπιδρά με το νερό — οι επιστήμονες μπορούν να εντοπίσουν πού και πόσο έντονα κατανέμεται το νερό. Αυτό τους επιτρέπει να «βλέπουν» πού βρίσκονται τα σύννεφα και πώς είναι η εσωτερική δομή μιας καταιγίδας όπως το μάτι ενός κυκλώνα και τα πρότυπα ανέμου γύρω του.

Οι μετεωρολόγοι χρησιμοποιούν μικροκυματικές παρατηρήσεις για την παρακολούθηση της εξέλιξης των τροπικών κυκλώνων από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Η εκπρόσωπος της NOAA, Kim Doster, δήλωσε ότι τα μικροκυματικά δεδομένα «αποτελούν ένα μόνο σύνολο δεδομένων μέσα σε ένα ισχυρό σύστημα εργαλείων πρόγνωσης και μοντελοποίησης κυκλώνων», που περιλαμβάνει επίσης δορυφορικά δεδομένα σε υπέρυθρο και ορατό φως, καθώς και επίγειες παρατηρήσεις, πλωτήρες και μετεωρολογικά μπαλόνια (radiosondes) που καταγράφουν τις συνθήκες της ατμόσφαιρας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Joint Polar Satellite System της NOAA υπάρχει όργανο που συλλέγει μικροκυματικά δεδομένα: ο Advanced Technology Microwave Sounder.

«Οι πηγές δεδομένων της NOAA είναι πλήρως ικανές να παρέχουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο κορυφαίων δεδομένων και μοντέλων που διασφαλίζουν την πρόγνωση καιρού υψηλών προδιαγραφών που αξίζουν οι Αμερικανοί», δήλωσε η Doster.

Ωστόσο, μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι η απώλεια των δεδομένων που συλλέγονται από τρεις στρατιωτικούς δορυφόρους, μέσω οργάνων που ονομάζονται Special Sensor Microwave Imager/Sounder, σημαίνει ότι οι μικροκυματικές παρατηρήσεις θα πραγματοποιούνται πολύ πιο αραιά. Χρειάζονται πολλές ώρες για να καλύψουν τον πλανήτη δορυφόροι από χαμηλή τροχιά όπως αυτοί ή η αποστολή Global Precipitation Measurement των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

Με λιγότερους δορυφόρους να συλλέγουν μικροκυματικές παρατηρήσεις, θα μεσολαβεί σημαντικά περισσότερος χρόνος μεταξύ κάθε σάρωσης μιας συγκεκριμένης καταιγίδας, δήλωσε η Kim Wood, αναπληρώτρια καθηγήτρια υδρολογίας και ατμοσφαιρικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Πέρα από την κρίσιμη σημασία τους για την πρόγνωση κυκλώνων, τα μικροκυματικά δεδομένα είναι επίσης σημαντικά για τη μελέτη των αλλαγών στην παγκόσμια παγοκάλυψη και στους θαλάσσιους πάγους των πολικών περιοχών.

Σε ανάρτησή του στο Substack, ο James Franklin, πρώην επικεφαλής της Μονάδας Ειδικών Κυκλώνων του Εθνικού Κέντρου Κυκλώνων, δήλωσε ότι δεν υπάρχει «καμία πρακτική εναλλακτική» για τους μετεωρολόγους που χρησιμοποιούν τα δεδομένα των στρατιωτικών δορυφόρων. Προέβλεψε ότι η απώλεια των δεδομένων θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις προβλέψεις πορείας και έντασης των τροπικών συστημάτων, όπως καθυστερημένες ενημερώσεις για ενισχύσεις.

Αυτό θα αυξήσει ιδιαίτερα τους κινδύνους για τους πληθυσμούς στην Καραϊβική, την Κεντρική Αμερική και το Μεξικό, όπου τα αεροσκάφη αναγνώρισης αποστέλλονται πολύ πιο σπάνια για άμεσες παρατηρήσεις, έγραψε ο Franklin.

«Οι παραδοσιακοί μετεωρολογικοί δορυφόροι είναι χρήσιμοι, αλλά δεν επιτρέπουν στους μετεωρολόγους να δουν κάτω από τα σύννεφα, ώστε να αντιληφθούν κρίσιμες εσωτερικές μεταβολές που μπορεί να τους προειδοποιήσουν για επεισόδια ταχείας ενίσχυσης», έγραψε σε ξεχωριστή ανάρτηση στο Substack ο Michael Lowry, πρώην ειδικός του Εθνικού Κέντρου Κυκλώνων και νυν μετεωρολόγος του Local 10 News στο Μαϊάμι.

Η απόφαση να καθυστερήσει ο τερματισμός πρόσβασης στα δεδομένα των στρατιωτικών δορυφόρων δεν καθησύχασε την Kim Wood, η οποία δήλωσε ότι δεν αναμένει οι μετεωρολόγοι να βρουν λύση γρήγορα. Για παράδειγμα, όταν ξεκίνησε η αποστολή Global Precipitation Monitoring, χρειάστηκε περίπου ένας χρόνος μέχρι οι επιστήμονες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν δεδομένα από τον προηγούμενο δορυφόρο.

Αυτός ο επιπλέον χρόνος επέτρεψε στους επιστήμονες να διασφαλίσουν ότι είναι έτοιμοι να επεξεργάζονται τα δεδομένα από τα νέα όργανα.





Πηγή: The Washington Post

