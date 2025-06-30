Βουλγαρία: Εκκίνηση υποβολής προσφορών για κατασκευή και αναβάθμιση τερματικών σταθμών στο αεροδρόμιο της Σόφιας

Η SOF Connect, ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου Βασίλ Λέβσκι της Σόφιας, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη διαδικασίας υποβολής προσφορών για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός νέου τερματικού σταθμού 3, ενός προαύλιου χώρου, ενός κόμβου μεταφορών και τον εκσυγχρονισμό του τερματικού σταθμού 2 του αεροδρομίου. Η εταιρία σκοπεύει να επενδύσει 450 εκατομμύρια λέβα στο έργο, με επιπλέον 50 εκατομμύρια λέβα να προορίζονται για εξοπλισμό.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2024, το υπουργείο Μεταφορών και η SOF Connect παρουσίασαν ένα αρχικό σχέδιο για τον μελλοντικό τερματικό σταθμό 3 στο αεροδρόμιο της Σόφιας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της SOF Connect, Χεσούς Καμπαλιέρο δήλωσε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ανάπτυξης δημόσιων υποδομών που αναμένεται να υλοποιηθεί στη Βουλγαρία τα επόμενα πέντε χρόνια. "Είμαστε βέβαιοι ότι θα προσελκύσει εταιρίες με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας, έτσι ώστε έως το 2031 η Βουλγαρία να έχει ένα κορυφαίο αεροδρόμιο", πρόσθεσε.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή του τερματικού σταθμού 3, συνολικής έκτασης 60.000 τ.μ. Ο σταθμός θα συνδεθεί με τον πλήρως λειτουργικό τερματικό σταθμό 2 και θα αυξήσει τη χωρητικότητα του αεροδρομίου από 7 εκατομμύρια επιβάτες σε 20 εκατομμύρια ετησίως. Ο νέος τερματικός σταθμός θα περιλαμβάνει περιοχές αφίξεων και αναχωρήσεων, κεντρικό σημείο ελέγχου ασφαλείας, χώρους γραφείων και εξυπηρέτησης, διάδρομο επιβίβασης και εμπορικούς χώρους.

Ο τερματικός σταθμός 3 σχεδιάζεται να πληροί τα πρότυπα βιωσιμότητας και να έχει την πιστοποίηση BREEAM. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά φάσεις για τη διατήρηση της συνεχούς λειτουργίας του αεροδρομίου. Οι υπάρχουσες επίγειες υποδομές, όπως χώροι στάθμευσης, δρόμοι πρόσβασης και ζώνες μετακίνησης επιβατών, πρέπει να παραμείνουν λειτουργικές σε όλη τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής.

Ο τερματικός σταθμός 2, έκτασης 72.000 τ.μ., θα εκσυγχρονιστεί, μεταξύ άλλων με την επέκταση εμπορικών χώρων, τη μετατροπή χώρων επιβατών σε γραφεία και βοηθητικούς χώρους, καθώς και την αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων του αεροδρομίου, όπως τα πληροφοριακά και της πυρασφάλειας.

Το έργο περιλαμβάνει αναβαθμίσεις στις τεχνικές υποδομές για την υποστήριξη της μελλοντικής επέκτασης και την εισαγωγή των προτύπων 5 αστέρων της Skytrax για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Οι αναβαθμίσεις αυτές στοχεύουν στη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών μέσω ψηφιακών, προσιτών λύσεων.

Θα κατασκευαστεί ένας νέος συγκοινωνιακός κόμβος 9.000 τ.μ., με 21 θέσεις στάθμευσης λεωφορείων και σχετικές υποδομές. Πρόσθετες εργασίες θα περιλαμβάνουν δρόμους πρόσβασης στο αεροδρόμιο, δρόμους εντός αεροδρομίου, αρχιτεκτονικά, δομικά και κατασκευαστικά έργα, ηλεκτρικά και υδραυλικά συστήματα, υποδομές ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών), εξειδικευμένα συστήματα αεροδρομίων, πυροπροστασία, συστήματα διαχείρισης κτιρίων, μεταφορές.

Η SOF Connect καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου έως τις 15 Οκτωβρίου. Μετά την εξέταση των υποβολών, ο φορέας εκμετάλλευσης θα αρχίσει επίσημα τη διαδικασία ανάθεσης με δημόσια προκήρυξη.

Παράλληλα το δημοτικό συμβούλιο της Σόφιας ενέκρινε την έναρξη 24ωρης υπηρεσίας δημόσιων συγκοινωνιών προς το αεροδρόμιο της Σόφιας από τις 15 Ιουλίου.

