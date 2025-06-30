Ιταλία: 47χρονος νεκρός έπειτα απο εργασία στον ήλιο

Ένας άνδρας ηλικίας 47 ετών, ιδιοκτήτης μιας μικρής οικοδομικής εταιρίας, πέθανε σήμερα έξω από τη Μπολόνια, ενώ εργαζόταν κάτω από τον ήλιο. Βρισκόταν σε οικοδομή σχολικού κτηρίου και αισθάνθηκε άσχημα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Ο άτυχος άνδρας είχε μεταναστεύσει στην Ιταλία από το Μαρόκο και λεγόταν Αίτ ελ Αζάμ Μπραχίμ, όπως ανακοίνωσε το ιταλικό συνδικάτο Cgil.

Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο που οφείλεται στο φετινό κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Στο Μιλάνο, ο πρόεδρος της περιφέρειας της Λομβαρδίας, Ατίλιο Φοντάνα, υπέγραψε απόφαση η οποία θα ισχύσει από αύριο και συνδέεται, πάντα, με τον καύσωνα. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, τις ημέρες κατά τις οποίες η επιφυλακή θα βρίσκεται «στο κόκκινο», θα απαγορεύεται η εργασία κάτω από τον ήλιο, σε γεωργικές επιχειρήσεις και οικοδομές από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Η συγκεκριμένη απαγόρευση δε θα αφορά υπηρεσίες του δημοσίου και εργαζόμενους που δουλεύουν υπό δύσκολες συνθήκες για την Πολιτική Προστασία της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

