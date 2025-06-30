Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ χαλαρώνει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε σήμερα ότι χαλαρώνει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους λόγω του "σταθερού περιβάλλοντος ασφαλείας στο Ισραήλ", σύμφωνα με ανάρτηση της πρεσβείας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται καθώς η πρεσβεία παρακολουθεί στενά την κατάσταση ασφαλείας μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, γράφει στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: skai.gr

