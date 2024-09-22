Για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, το Ισραήλ εντόπισε και σκότωσε τα ανώτερα και μυστικά στρατιωτικά στελέχη της Χεζμπολάχ καθώς πραγματοποιούσαν μυστικές συναντήσεις κοντά στη Βηρυτό. Στο ενδιάμεσο αυτών των χτυπημάτων, το Ισραήλ απέκρουσε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, μέλη της ομάδας, ανατινάζοντας εξ αποστάσεως βομβητές και ασυρμάτους.

Προς το παρόν η Χεζμπολάχ έχει απειλήσει με αντίποινα ενώ παράλληλα εξαπολύει μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στο Βόρειο Ισραήλ.

Η δολοφονία του ανώτερου στρατιωτικού ηγέτη Ιμπραήμ Ακίλ και άλλων υψηλόβαθμων μαχητών της Χεζμπολάχ την Παρασκευή προκάλεσε σύγχυση στην πιο εξελιγμένη πολιτική και στρατιωτική δύναμη του Λιβάνου.

Δεδομένου ότι οι δύο δυνάμεις πολέμησαν ουσιαστικά η μία την άλλη σε έναν εξαιρετικά καταστροφικό πόλεμο το 2006, με το αδιέξοδο ωστόσο να παραμένει, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ εξοπλίζονται και προετοιμάζονται τώρα για την επόμενη μεγάλη σύγκρουση. Σύμφωνα με τους New York Times, η τροφοδότηση μιας κατάστασης αμοιβαίων αποτροπών με διακεκομμένες συγκρούσεις κατά μήκος των συνόρων Λιβάνου-Ισραήλ φαίνεται ότι μπορούν τελικά να οδηγήσουν σε έναν άλλο μεγάλο πόλεμο.

«Δεκαοκτώ χρόνια αμοιβαίων αποτροπών έχουν πλέον δώσει τη θέση τους σε μια νέα φάση μονόπλευρης ανωτερότητας εκ μέρους του Ισραήλ», δήλωσε η Λίνα Χατίμπ, συνεργάτης στο Chatham House, έναν ερευνητικό οργανισμό με έδρα το Λονδίνο. «Η πρόσοψη που είχε παρουσιάσει στον κόσμο η Χεζμπολάχ ότι είναι ένας αδιαπέραστος οργανισμός είναι θρυμματισμένη και το Ισραήλ έχει δείξει με μεράκι πόσο μεγάλο χέρι έχει σε αυτή την εξίσωση έναντι της Χεζμπολάχ».

Το χτύπημα της περασμένης Παρασκευής στην Βηρυτό αλλά και οι επιθέσεις με τους βομβητές και τους ασυρμάτους έρχονται έπειτα από 11 μήνες σπασμωδικών επιθέσεων μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στα σύνορα που σκότωσαν ανθρώπους και από τις δύο πλευρές και ανάγκασαν περίπου 150.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η ανοχή του Ισραήλ για τη στρατιωτική παρουσία της Χεζμπολάχ στα βόρεια σύνορά του έχει αρχίσει προ πολλού να χάνεται, και ακόμη και πριν από τις επιθέσεις αυτή την βδομάδα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ζητούσαν επίμονα να ενταθούν οι επιθέσεις κατά της οργάνωσης.

«Ήταν πολύ ξεκάθαρο από τους πρώτους μήνες του πολέμου ότι το Ισραήλ λέει: "Αυτή η απειλή με την οποία ζούσαμε για 18 χρόνια, δεν μπορούμε να ζήσουμε πια μαζί της"», δήλωσε ο Πολ Σάλεμ, αντιπρόεδρος διεθνής συμμετοχή στο Middle East Institute στην Ουάσιγκτον. «Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την τεράστια δύναμη στα βόρεια σύνορά μας».

Το στάτους κβο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Γάζα ήταν η ισραηλινή αντίσταση να διακινδυνεύσει απώλειες και να υποστεί ζημιές σε σύγκριση με την δηλωμένη προθυμία των μαχητών της Χεζμπολάχ να πεθάνουν για τον σκοπό τους, είπε ο κ. Σάλεμ. Αυτή η δυναμική, επίσης, έχει αλλάξει υπογράμμισε.

«Η απλή απειλή της Χεζμπολάχ να προκαλέσει ζημιά δεν έχει πλέον την ίδια επίδραση στο Ισραήλ που είχε πριν από τις 7 Οκτωβρίου», είπε.

Η Χεζμπολάχ ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1980 για να πολεμήσει την ισραηλινή κατοχή του νότιου Λιβάνου, η οποία έληξε το 2000, και η μάχη στον δικό της στρατόπεδο θα μπορούσε να δώσει στους αντάρτες μαχητές της ένα πλεονέκτημα.

Παρά την ανώτερη δύναμη πυρός του Ισραήλ ωστόσο, δεν κατάφερε να νικήσει τη Χαμάς έπειτα από 11 μήνες βίαιων συγκρούσεων στη Γάζα, της οποίας τα σύνορα είναι κλειστά. Η Χεζμπολάχ θεωρείται ευρέως ως μια πιο εξελιγμένη δύναμη και θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τα ανοιχτά σύνορα του Λιβάνου για να επανεξοπλιστεί με τρόπο που η Χαμάς δεν μπορεί, καταλήγει το δημοείυμα.

