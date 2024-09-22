Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου με τη Χεζμπολάχ να προχωρά σε ολονύχτιες επιθέσεις και τις σειρήνες να ηχούν σε κοινότητες γύρω από τη Θάλασσα της Γαλιλαίας ξανά τα ξημερώματα.

Το Ισραήλ που εξαπέλυσε χθες νέο μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων στον Λίβανο στοχεύει πλέον σε στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ. Η τελευταία ισραηλινή επίθεση έρχεται μια ημέρα αφότου πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό, η οποία σύμφωνα με τους IDF σκότωσε δώδεκα ανώτερους διοικητές της Χεζμπολάχ. Ο Λίβανος είπε ότι 37 άνθρωποι - ανάμεσά τους τρία παιδιά - σκοτώθηκαν.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, σειρήνες άρχισαν να ηχούν τα ξημερώματα της Κυριακής γύρω από τη Θάλασσα της Γαλιλαίας, προειδοποιώντας για επερχόμενες ρουκέτες. Οι σειρήνες ήχησαν σε κοινότητες όπως το Ein Gev, η παραλία Susita, η παραλία Gofra, η Ramot, η Almagor και η Dugit Beach.

Σύμφωνα με τους IDF, περίπου 85 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ προς τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ σήμερα το πρωί γύρω στις 6:30 τοπική ώρα. Επιθέσεις σημειώθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας όπου και εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο περισσότερα από 100 «βλήματα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

#BREAKING Alerts now for Northeastern Israel around the Sea of Galilee. pic.twitter.com/W0svOfVVTF — Fast News Network (@fastnewsnet) September 22, 2024

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ορισμένοι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν, ενώ κάποιοι έπληξαν το Kiryat Bialik, κοντά στη Χάιφα, και το Μορεσέτ, μια κοινότητα στην Κάτω Γαλιλαία.

Βίντεο στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δείχνει αυτοκίνητα να φλέγονται σε μια γωνία του δρόμου στη βόρεια πόλη Kiryat Bialik.

Από τις επιθέσεις τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα στο Krayot και στην Κάτω Γαλιλαία. Αρκετοί άλλοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία λόγω κρίσης πανικού ενώ κάποιοι έπεσαν και χτύπησαν καθώς έτρεχαν στα καταφύγια. Επίσης, ένας πύραυλος έπληξε ένα σπίτι στην κοινότητα του Μορεσέτ.

MDA says it is treating three people who were lightly wounded as a result of rocket impacts in the Krayot and Lower Galilee.



Several others were treated for acute anxiety or falling over while running to shelters.



Footage shows one of the rocket impact sites in Kiryat Bialik. pic.twitter.com/MXy2CObapv — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 22, 2024

Η Χεζμπολάχ λέει ότι έχει εκτοξεύσει «δεκάδες ρουκέτες Fadi 1 και Fadi 2» προς την αεροπορική βάση Ραμάτ Ντέιβιντ στο βόρειο Ισραήλ αναλαμβάνοντας την ευθύνη των επιθέσεων σήμερα, Κυριακή. Οι πύραυλοι, λέει η Χεζμπολάχ, αποτελούν απάντηση στις επανειλημμένες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο που οδήγησαν στο θάνατο «πολλών αμάχων».

Σε ξεχωριστή δήλωση, η Χεζμπολάχ είπε ότι στόχευε επίσης τη RAFAEL, μια ισραηλινή εταιρεία στρατιωτικών τεχνολογιών που εδρεύει στην περιοχή της Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ.

Παράλληλα, η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ υποστηρίζει ότι εκτόξευσε σήμερα το πρωί, αρκετούς πυραύλους τύπου κρουζ κατά στόχων στο βόρειο Ισραήλ, εξαπολύοντας κι έναν αριθμό drones που ήταν παγιδευμένα με εκρηκτικά σύμφωνα με μία πηγή εντός της ισλαμιστικής ανταρτικής ομάδας.

Το Ισραήλ περιορίζει τις συγκεντρώσεις στον βορρά

Το Σάββατο, ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε νέους περιορισμούς σε κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ και σε τμήματα των νότιων Υψωμάτων του Γκολάν ξεκινώντας από τις 20:30 τοπική ώρα (17:30 GMT).

Το IDF περιόρισε τις συγκεντρώσεις σε 30 συμμετέχοντες σε ανοιχτό χώρο και 300 συμμετέχοντες σε κλειστό χώρο. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν να συνεχιστούν και η άφιξη στην εργασία επιτρέπεται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι προστατευμένοι χώροι.

Οι περιορισμοί ισχύουν για την περιοχή της Χάιφα και βόρεια.

Καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι η σύγκρουση μπορεί να ξεσπάσει σε πόλεμο πλήρους κλίμακας, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε νέες ταξιδιωτικές συμβουλές για πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Λίβανο.

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό προέτρεψε τους πολίτες να «αναχωρήσουν από τον Λίβανο όσο παραμένουν διαθέσιμες οι εμπορικές επιλογές», σημειώνοντας ότι ήδη λειτουργούσαν με «μειωμένη χωρητικότητα». Πρόσθεσε ότι «ενδέχεται να μην είναι σε θέση να βοηθήσει τους πολίτες των ΗΠΑ που επιλέγουν να παραμείνουν».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας εξέδωσε παρόμοιες συμβουλές στους πολίτες της, καλώντας όσους βρίσκονται στο Λίβανο να φύγουν το συντομότερο δυνατό.

Το Ισραήλ κλείνει το γραφείο του Αλ Τζαζίρα στη Ραμάλα

Παράλληλα, το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν έφοδο στο γραφείο του στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου επέδωσαν σε παρόντες εργαζομένους του δικαστική διαταγή η εγκατάσταση να κλείσει για 45 ημέρες.

Στρατιώτης είπε στον παλαιστίνιο δημοσιογράφο Ουάλιντ αλ Ομάρι πως «υπάρχει απόφαση της δικαιοσύνης (του Ισραήλ, η οποία διατάσσει) να κλείσει το Αλ Τζαζίρα για 45 ημέρες», σκηνή που αναμετέδωσε απευθείας το τηλεοπτικό δίκτυο.

«Σας ζητώ να πάρετε όλες τις κάμερές σας και να αποχωρήσετε από το γραφείο αμέσως», πρόσθεσε ο στρατιώτης.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν από το δίκτυο εικονίζονται στρατιωτικοί βαριά οπλισμένοι και με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Το Αλ Τζαζίρα τόνισε πως δεν δόθηκε καμιά εξήγηση για τη διαταγή να κλείσει το γραφείο του.

Τη 12η Σεπτεμβρίου, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την ακύρωση των δημοσιογραφικών καρτών πολλών συνεργατών του Αλ Τζαζίρα, τέσσερις μήνες αφότου απαγορεύτηκε η μετάδοση της εκπομπής του και έκλεισαν τα γραφεία του στο Ισραήλ.

Το κλείσιμο ως τώρα δεν αφορούσε τη δουλειά του δικτύου του Κατάρ ούτε στη Δυτική Όχθη, ούτε στη Λωρίδα της Γάζας, όπου παραμένουν παρόντες δημοσιογράφοι του και καλύπτουν τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα δημοσιογράφους του δικτύου του Κατάρ στη Λωρίδα της Γάζας πως είναι «τρομοκράτες», μέλη είτε της Χαμάς είτε του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Το Αλ Τζαζίρα απορρίπτει κατηγορηματικά και οργισμένα την κατηγορία. Έχει καταγγείλει επανειλημμένα ότι ο ισραηλινός στρατός στοχοποιεί συστηματικά τους ρεπόρτερ του στη Λωρίδα της Γάζας.

Στον θύλακο έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 165 παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι αφότου άρχισε ο πόλεμος, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Σύμφωνα με τους αριθμούς της μη κυβερνητικής οργάνωσης Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023 ως την 20ή Σεπτεμβρίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 116 δημοσιογράφοι ή εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης —111 Παλαιστίνιοι, 2 Ισραηλινοί και 3 Λιβάνιοι—, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για να εξακριβωθεί αν ακόμη 10 θάνατοι σχετίζονταν με τη δουλειά τους.

Καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι η σύγκρουση μπορεί να ξεσπάσει σε πόλεμο πλήρους κλίμακας, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε νέες ταξιδιωτικές συμβουλές για πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Λίβανο.

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό προέτρεψε τους πολίτες να «αναχωρήσουν από τον Λίβανο όσο παραμένουν διαθέσιμες οι εμπορικές επιλογές», σημειώνοντας ότι ήδη λειτουργούσαν με «μειωμένη χωρητικότητα».

Η πρεσβεία πρόσθεσε ότι «ενδέχεται να μην είναι σε θέση να βοηθήσει τους πολίτες των ΗΠΑ που επιλέγουν να παραμείνουν».

Το υπουργείο Εξωτερικών της γειτονικής Ιορδανίας εξέδωσε παρόμοιες συμβουλές στους πολίτες της, καλώντας όσους βρίσκονται στο Λίβανο να φύγουν το συντομότερο δυνατό.

