Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πώς ήταν το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη πριν «ισοπεδωθεί» από τις IDF - Δείτε βίντεο

Οι IDF δημοσίευσαν μια τρισδιάστατη κινούμενη «απεικόνιση του υπόγειου καταφυγίου» του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν στην Τεχεράνη

Το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δημοσίευσαν μια τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα που παρουσιάζει «μια απεικόνιση του υπόγειου καταφυγίου» του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη.

Χθες Παρασκευή, οι IDF ανακοίνωσαν ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν το υπόγειο καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, στην καρδιά της Τεχεράνης, το οποίο – όπως αναφέρουν - εξακολούθησε να χρησιμοποιείται από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και μετά τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τους IDF, περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής αεροπορίας έριξαν σχεδόν 100 βόμβες στο σημείο. 

Το καταφύγιο βρισκόταν κάτω από το «σύμπλεγμα ηγεσίας» του Ιράν, εξαπλώνονταν υπογείως σε πολλούς διαδρόμους και είχε «πολλά σημεία εισόδου και αίθουσες για συγκεντρώσεις ανώτερων μελών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ καταφύγιο Τεχεράνη Ιράν IDF
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark