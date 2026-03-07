Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δημοσίευσαν μια τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα που παρουσιάζει «μια απεικόνιση του υπόγειου καταφυγίου» του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη.

This is where late Iranian Supreme Leader Ali Khamenei was located when the IDF attacked with 50 Israeli Air Force fighter jets. The Israeli Defense Forces released a 3-D animation laying out "an illustration of the underground bunker" in Tehran. pic.twitter.com/7yJb5XWmC2 March 6, 2026

Χθες Παρασκευή, οι IDF ανακοίνωσαν ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν το υπόγειο καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, στην καρδιά της Τεχεράνης, το οποίο – όπως αναφέρουν - εξακολούθησε να χρησιμοποιείται από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και μετά τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τους IDF, περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής αεροπορίας έριξαν σχεδόν 100 βόμβες στο σημείο.

Το καταφύγιο βρισκόταν κάτω από το «σύμπλεγμα ηγεσίας» του Ιράν, εξαπλώνονταν υπογείως σε πολλούς διαδρόμους και είχε «πολλά σημεία εισόδου και αίθουσες για συγκεντρώσεις ανώτερων μελών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Πηγή: skai.gr

