Βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη 

Σύμφωνα με τους IDF,  περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής αεροπορίας έριξαν σχεδόν 100 βόμβες, καταστρέφοντας τις υπόγειες εγκαταστάσεις 

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν το υπόγειο καταφύγιο του νεκρού Αλί Χαμενεΐ, στην καρδιά της Τεχεράνης, το οποίο – όπως αναφέρουν - εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τους IDF,  περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής αεροπορίας έριξαν σχεδόν 100 βόμβες στο σημείο. 

Το καταφύγιο βρισκόταν κάτω από το «σύμπλεγμα ηγεσίας» του Ιράν, εξαπλώνονταν υπογείως σε πολλούς δρόμους και είχε «πολλά σημεία εισόδου και αίθουσες για συγκεντρώσεις ανώτερων μελών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».
 

