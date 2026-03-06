Βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη 

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν το υπόγειο καταφύγιο του νεκρού Αλί Χαμενεΐ, στην καρδιά της Τεχεράνης, το οποίο – όπως αναφέρουν - εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τους IDF, περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής αεροπορίας έριξαν σχεδόν 100 βόμβες στο σημείο.

🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX — Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026

Το καταφύγιο βρισκόταν κάτω από το «σύμπλεγμα ηγεσίας» του Ιράν, εξαπλώνονταν υπογείως σε πολλούς δρόμους και είχε «πολλά σημεία εισόδου και αίθουσες για συγκεντρώσεις ανώτερων μελών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».



