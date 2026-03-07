Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS ότι δεν προκαλούν ανησυχία στον Λευκό Οίκο τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Ρωσία ενημερώνει το Ιράν σχετικά με πιθανούς αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή.

«Δεν μας ανησυχούν», είπε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «60 Minutes» και θα προβληθεί από το CBS την Κυριακή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «γνωρίζει ποιος μιλάει με ποιον» αφού «παρακολουθούμε τα πάντα», συμπλήρωσε. «Οτιδήποτε δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, αντιμετωπίζεται και μάλιστα σθεναρά», δήλωσε.

Χθες Παρασκευή, η εφημερίδα Washington Post έγραψε, επικαλούμενη τρεις ανώνυμες πηγές, ότι η Ρωσία δίνει στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα, με την εκπρόσωπο Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ να σχολιάζει πως «αυτό δεν αλλάζει πραγματικά τίποτα σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, επειδή είμαστε στη διαδικασία να τους αποδεκατίσουμε πλήρως». «Επιτυγχάνουμε τους στρατιωτικούς στόχους αυτής της επιχείρησης και αυτό θα συνεχιστεί», είπε σε δημοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι η Ρωσία «δεν είναι παράγοντας» στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Οι ΗΠΑ παρέχουν πληροφορίες στην Ουκρανία, στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας.

Οι μόνοι που πρέπει να ανησυχούν είναι οι Ιρανοί

Ερωτηθείς αν ο αμερικανικός λαός μπορεί να περιμένει ότι οι συνομιλίες με τους Ρώσους θα σταματήσουν την εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση, ο Χέγκεθ είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ «έχει μια μοναδική σχέση με πολλούς παγκόσμιους ηγέτες και μπορεί να πετύχει πράγματα που άλλοι πρόεδροι, όπως σίγουρα ο Τζο Μπάιντεν, δεν θα μπορούσαν ποτέ να πετύχουν». Πρόσθεσε ότι «μέσω άμεσων ή έμμεσων συνομιλιών, μέσω αυτού κατ' ιδίαν ή μέσω του υπουργικού του συμβουλίου, τα μηνύματα σίγουρα μπορούν να γίνουν αντιληπτά».

Όταν ρωτήθηκε αν η εμπλοκή της Ρωσίας θέτει σε κίνδυνο το προσωπικό των ΗΠΑ, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας απάντησε: «Θέτουμε σε κίνδυνο τους άλλους, και αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν μας ανησυχεί λοιπόν αυτό... Οι μόνοι που πρέπει να ανησυχούν αυτή τη στιγμή είναι οι Ιρανοί που νομίζουν ότι θα ζήσουν».

Πηγή: skai.gr

