Πυροβολισμοί στο νότιο Λονδίνο μέρα μεσημέρι - Νεκρός ένας 16χρονος

Πρόκειται για τον δεύτερο έφηβο που σκοτώνεται φέτος στο Λονδίνο και τον πρώτο που χάνει τη ζωή του μετά από πυροβολισμό - Είχε προηγηθεί άλλο ένα συμβάν 7/1

Λονδίνο

Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ένα 16χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του μετά από πυροβολισμό στο νότιο Λονδίνο το μεσημέρι της Τρίτης, ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινότητα. Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο περίπου στις 14:30 μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου και το εναέριο ασθενοφόρο της πόλης, ο έφηβος υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η αστυνομία εργάζεται για την ταυτοποίησή του και την ενημέρωση της οικογένειάς του. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει συλλήψεις για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε κοντά στον σταθμό του μετρό Stockwell.

Έχει ξεκινήσει η συλλογή στοιχείων, ενώ εξετάζονται βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Μέχρι στιγμής η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. 

Πρόκειται για τον δεύτερο έφηβο που σκοτώνεται φέτος στο Λονδίνο και τον πρώτο που χάνει τη ζωή του μετά από πυροβολισμό. Ο Kelyan Bokassa, 14 ετών, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου μέσα σε λεωφορείο στο Woolwich, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, στις 7 Ιανουαρίου.

