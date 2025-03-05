Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ένα 16χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του μετά από πυροβολισμό στο νότιο Λονδίνο το μεσημέρι της Τρίτης, ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινότητα. Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο περίπου στις 14:30 μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου και το εναέριο ασθενοφόρο της πόλης, ο έφηβος υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η αστυνομία εργάζεται για την ταυτοποίησή του και την ενημέρωση της οικογένειάς του. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει συλλήψεις για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε κοντά στον σταθμό του μετρό Stockwell.

A 16-year-old boy was shot dead here on Paradise Road, just yards from Stockwell Station, this afternoon. Police are still searching for the gunman @LBC @LBCNews pic.twitter.com/CGv905VSWv — Charlotte Lynch (@charlotterlynch) March 4, 2025

Έχει ξεκινήσει η συλλογή στοιχείων, ενώ εξετάζονται βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Μέχρι στιγμής η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις.

Πρόκειται για τον δεύτερο έφηβο που σκοτώνεται φέτος στο Λονδίνο και τον πρώτο που χάνει τη ζωή του μετά από πυροβολισμό. Ο Kelyan Bokassa, 14 ετών, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου μέσα σε λεωφορείο στο Woolwich, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, στις 7 Ιανουαρίου.

A 16-year-old boy has died after being shot in an "enormously shocking incident" in south London.



On #BBCBreakfast Barry Caffrey had the latest from the scene near Stockwell Tube station https://t.co/3aaRF4FOOj pic.twitter.com/AWnu1dR74h — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 5, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.