Με πλακάτ «Ο Μασκ κλέβει» οι Δημοκρατικοί βουλευτές, ενώ ο Τραμπ έπλεκε το εγκώμιό του - Φωτογραφίες

Στα θεωρία ήταν και ο «υπερυπουργός» οικονομικών της κυβέρνησης Τραμπ, Ιλον Μασκ, ο οποίος συχνά χειροκροτούσε όρθιος τον Αμερικανό πρόεδρο

«Ο Μασκ κλέβει»

Επί μία ώρα και 40 λεπτά, στην πιο μακρά ομιλία που έχει εκφωνήσει ποτέ πρόεδρος στο Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμενε ότι με τη σαρωτική εσωτερική και εξωτερική πολιτική του μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, η Αμερική επέστρεψε στον παγκόσμιο χάρτη πιο δυνατή από ποτέ.

Με φόντο τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ως εκ του αξιώματός του επικεφαλής της Γερουσίας και τον πρόεδρο της Κάτω Βουλής Μάικ Τζόνσον, ο Τραμπ μιλούσε ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι τον καταχειροκροτούσαν. 

βανς τζονσον

Στα θεωρία, μεταξύ άλλων, ήταν και ο «υπερυπουργός» οικονομικών της κυβέρνησης Τραμπ, Ίλον Μασκ, του οποίου ο Αμερικανός πρόεδρος έπλεξε το εγκώμιο, λέγοντας ότι αποκάλυψε απάτες «εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων», υπερεκτιμώντας κατά πολύ τα επιτεύγματα του. 

Ο Τραμπ πρόεδρος φρόντισε να επευφημηθεί ζωηρά ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο,στον οποίο ανέθεσε να περικόψει δραστικά τις δαπάνες του ομοσπονδιακού κράτους και να μειώσει προσωπικό υπηρεσιών ή υπουργείων — ή ακόμα και να τις κλείσει. 

Ομως πολλά συμβόλαια με φορείς και οργανισμούς που ακυρώθηκαν από τον Μασκ είχαν ήδη εξοφληθεί πλήρως, πράγμα που σημαίνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν εξοικονόμησε τίποτε. 

ιλον μασκ

mask

Ενώ ο Τραμπ απαριθμούσε τα «επιτεύγματα» του Μασκ, οι Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές προσπαθούσαν να διακόψουν τον Ρεπουμπλικάνο  πρόεδρο φωνάζοντας «λάθος (ψέματα)» σε ορισμένους ισχυρισμούς του. Επίσης κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Ο Μασκ κλέβει». 

Μάλιστα, οι Δημοκρατικοί είχαν προσκαλέσει στην ομιλία Τραμπ και κάποιους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που απολύθηκαν. 

μασκ

μασκ

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο που έγινε viral, o Αφροαμερικανός Δημοκρατικός βουλευτής του Τέξας, Αλ Γκριν, αποβλήθηκε από τον πρόεδρο της Κάτω Βουλής Μάικ Τζόνσον, επειδή στεκόταν όρθιος κατά τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του προέδρου, παραβιάζοντας το αυστηρό πρωτόκολλο

Επίσης, πολλοί Δημοκρατικοί προτίμησαν να φορέσουν κίτρινα και μπλε χρώματα, του εθνικού συμβόλου της Ουκρανίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας στην πολιτική του Τραμπ και συμπαράστασης στον Ζελένσκι και τον ουκρανικό λαό.

Έντονα σχολιάστηκε και το αυστηρό ντύσιμο, με κοστούμι και γραβάτα, του Ιλον Μασκ, ο οποίος εμφανίζεται συνήθως δημοσίως με πιο χαλαρό… λουκ. 

