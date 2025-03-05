Ο Τραμπ «μαλακώνει» μετά την οπισθοχώρηση του Ζελένσκι

Στο ζήτημα της Ουκρανίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σοβαρών ζητημάτων ο πρόεδρος της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του ομιλία στο Κογκρέσο από την έναρξη της δεύτερης θητείας του, κατά την οποία έκανε τον απολογισμό του τις έξι αυτές εβδομάδες που βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Η γλώσσα και ο τόνος όμως που χρησιμοποίησε αυτή τη φορά θα μπορούσε να πει κανείς πως ήταν πολύ διαφορετικός από αυτός που είχε την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο του και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απόφαση για αναστολή κάθε στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι έλαβε «μια σημαντική επιστολή» από τον Ουκρανό ηγέτη, την οποία «εκτιμώ» επισήμανε.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο υποτιθέμενο περιεχόμενο της επιστολής, το οποίο όπως είπε περιλάμβανε την ευγνωμοσύνη των Ουκρανών για την υποστήριξη των ΗΠΑ τα τρία χρόνια μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στο Κίεβο, μια υπόσχεση του Ζελένσκι και της ομάδας του «να εργαστούν υπό την ισχυρή ηγεσία του Προέδρου Τραμπ για να επιτευχθεί μια ειρήνη που θα διαρκέσει» και μια δέσμευση να υπογράψουν μια συμφωνία για τα ορυκτά με την Ουάσιγκτον.

«Εκτιμώ ότι έστειλε αυτήν την επιστολή — μόλις την έλαβα πριν από λίγο», είπε ο Τραμπ στην ομιλία του.

«Ταυτόχρονα, είχαμε σοβαρές συζητήσεις με τη Ρωσία και λάβαμε ισχυρά μηνύματα ότι είναι έτοιμη για ειρήνη», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Δεν θα ήταν όμορφο;»

Όμως αυτές οι φράσεις δεν έχουν καμία σχέση με τον σκληρό τόνο που χρησιμοποιεί ο Τραμπ για την Ουκρανία εδώ και βδομάδες.

Το Κρεμλίνο απάντησε επαινώντας την κυβέρνηση Τραμπ και λέγοντας ότι το όραμα των Ηνωμένων Πολιτειών ευθυγραμμίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό με το δικό τους.

Μάλιστα, ο Ζελένσκι πρότεινε την Τρίτη μια περιορισμένη εκεχειρία με τη Ρωσία και είπε ότι η χώρα του είναι πρόθυμη να προχωρήσει σε μια συμφωνία για τα ορυκτά και την ασφάλεια με τις ΗΠΑ

«Η συνάντησή μας στην Ουάσιγκτον, στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, δεν πήγε όπως έπρεπε. Είναι λυπηρό που συνέβη με αυτόν τον τρόπο», έγραψε ο Ζελένσκι στο X την Τρίτη. «Είναι καιρός να διορθώσουμε τα πράγματα. Θα θέλαμε η μελλοντική συνεργασία και επικοινωνία να είναι εποικοδομητική».

Πηγή: skai.gr

