Διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό θα απευθύνει απόψε ο Εμανουέλ Μακρόν, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Σε αυτή τη στιγμή της αβεβαιότητας, όπου ο κόσμος αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, θα απευθυνθώ σε εσάς απόψε», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος.

Mes chers compatriotes,



Dans ce moment de grande incertitude, où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m’adresserai à vous ce soir à 20h. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2025

Ο Μακρόν θα απευθυνθεί στον γαλλικό λαό στις 8 μμ (τοπική ώρα) σε μια ομιλία για την Ουκρανία και τη διεθνή κατάσταση, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στο X.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε την πρόθεση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι «να εμπλακεί εκ νέου σε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες» και επανέλαβε «την αποφασιστικότητα της Γαλλίας να συνεργαστεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την εφαρμογή μιας σταθερής και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία».

Επίσης, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ στο Κογκρέσο ότι έλαβε επιστολή από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Σοφί Πριμά χαιρέτισε «την επανέναρξη του διαλόγου».

«Είναι ευτυχές γιατί κανείς δεν έχει συμφέρον να διακόψει τους δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το πλαίσιο, και στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα ορυκτά που φαίνεται να έρχεται, θα έχουμε ίσως συνθήκες που θα μας επιτρέψουν μια διαρκή και ισχυρή ειρήνη. Αυτό θέλουν οι Ευρωπαίοι», πρόσθεσε, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.