Αυστραλία: Συναγερμός στο Μπρίσμπεϊν για τον πρώτο κυκλώνα εδώ και 51 χρόνια 

Συναγερμός έχει σημάνει στις αυστραλιανές αρχές για την άφιξη του τροπικού κυκλώνα «Άλφρεντ» ακτές σήμερα το βράδυ ή το πρωί της Παρασκευής στις ανατολικές ακτές.

Ο Άλφρεντ αναμένεται να πλήξει με ασυνήθιστα ιδιαίτερη σφοδρότητα τις παραλιακές περιοχές στα νότια-νοτιοανατολικά του Κουίνσλαντ και στα βορειοανατολικά της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Πρόκειται για μία περιοχή ανάμεσα στην πρωτεύουσα Σίδνει και το Μπρίσμπεϊν, την τρίτη σε πληθυσμό πόλη της χώρας.

Μάλιστα, είναι ο πρώτος κυκλώνας που θα πλήξει την περιοχή εδώ και 51 χρόνια, με το Μπρίσμπεϊν να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα καθώς αναμένεται να βρεθεί στο «μάτι» του Αλφρεντ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, «επίκειται να πλήξει την περιοχή ο πιο απειλητικός κυκλώνας που έχει εμφανιστεί στην Αυστραλία».

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε είπε ότι η κυβέρνησή του παρείχε στην κυβέρνηση του Κουίνσλαντ 250.000 σάκους άμμου εκτός από 80.000 που είχε ήδη παραδώσει ο στρατός.

«Αυτό είναι ένα σπάνιο γεγονός, να έχουμε έναν τροπικό κυκλώνα σε μια περιοχή που δεν έχει ταξινομηθεί ως μέρος των τροπικών, εδώ στο νοτιοανατολικό Κουίνσλαντ και τη βόρεια Νέα Νότια Ουαλία», είπε ο Αλμπανέζ στους δημοσιογράφους στο Μπρίσμπεϊν.

Ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ Ντέιβιντ Κρισαφούλι δήλωσε ότι από την Πέμπτη, τα σχολεία θα είναι κλειστά, τα νοσοκομεία δεν θα πραγματοποιούν μη επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις και τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα σταματήσουν τα δρομολόγια

Ο Κρισαφούλι προέτρεψε τους κατοίκους να προετοιμάσουν τα σπίτια τους και να σχεδιάσουν διαδρομές εκκένωσης.

Την ίδια ώρα ειδικά συνεργεία είναι έτοιμα να επέμβουν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες για να αποκαταστήσουν την παροχή ρεύματος και υγραερίου, να διανοίξουν οδούς, να απεγκλωβίσουν ή να προσφέρουν πρώτες βοήθειες και καταφύγιο.

Επίσης, προληπτικά, 68 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το νησί South Stradbroke, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά της ακτής μεταξύ Μπρίσμπεϊν και Gold Coast, το βράδυ της Τρίτης και οι εκκενώσεις συνεχίστηκαν και σήμερα, Τετάρτη.

«Αυτό είναι ένα πολύ σπάνιο γεγονός για το νοτιοανατολικό Κουίνσλαντ, το αναγνωρίζω, αλλά ζητώ από τους κατοίκους να το λάβουν σοβαρά υπόψη», είπε ο πρωθυπουργός της πολιτείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.