Πώς είδαν τις Ευρωεκλογές τα αμερικανικά ΜΜΕ

Στον απόηχο των ευρωεκλογών, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι πολλοί ευρωπαίοι ψηφοφόροι έδωσαν την ψήφο τους σε ακροδεξιά, εθνικιστικά κόμματα που εναντιώνονται στη μετανάστευση, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, των δύο ισχυρότερων ευρωπαϊκών χωρών που θεωρούνται κινητήρια δύναμη της ενωμένης Ευρώπης.

Για το τηλεοπτικό δίκτυο ΝΒC, «μπορεί την πλειοψηφία να κέρδισε για ακόμα μια φορά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ωστόσο το ευρωπαϊκό κέντρο διαβρώθηκε και τα ακροδεξιά κόμματα προκαλούν σοβαρή διαταραχή στην Ευρώπη». Σημειώνεται ακόμη ότι η ισχυροποίηση των ακροδεξιών κομμάτων την τελευταία δεκαετία πιθανόν δεν έχει φτάσει ακόμη στην κορύφωση της.

Το CNN επίσης υπογραμμίζει ότι «τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη δεν είναι πλέον στο περιθώριο», απεναντίας «αύξησαν τα ποσοστά τους επενδύοντας στην ισλαμοφοβία», ενώ προκάλεσαν ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, ειδικά στη Γαλλία.

Στη Γαλλία, αναφέρουν οι New York Times, το αποτέλεσμα προκάλεσε πολιτικό σεισμό, καθώς «ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπέστη συντριπτική ήττα και οδηγήθηκε στη διάλυση του κοινοβουλίου και την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών στη χώρα».

Η εφημερίδα εκτιμά επίσης πως η ισχυροποίηση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη είναι πιθανό να αντηχήσει στις ΗΠΑ, ενθαρρύνοντας συγγενείς πολιτικές δυνάμεις προσκείμενες στον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου Ντόναλντ Τραμπ.

Αμερικανοί αναλυτές προβλέπουν ότι έπειτα από τα αποτελέσματα της Κυριακής, τα ακροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα θα εντείνουν την εμπρηστική ρητορική τους και δεν αποκλείουν να αλλάξει η στάση της Ευρώπης όσον αφορά την στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία.

Για την Washington Post, προοδευτικά η ευρωπαϊκή ακροδεξιά κερδίζει έδαφος και πλέον πλησιάζει την εξουσία. «Τα πολιτικά τείχη προστασίας εναντίον εξτρεμιστικών παρατάξεων (...) καταρρέουν από χώρα σε χώρα» σχολιάζει αρθρογράφος της εφημερίδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.