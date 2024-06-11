Υεμένη: Τουλάχιστον 38 μετανάστες νεκροί απο ανατροπή σκάφους

Τουλάχιστον 38 αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανετράπη στα ανοικτά του λιμανιού Άντεν της Υεμένης, ενώ αγνοείται η τύχη δεκάδων επιβαινόντων, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

«Ψαράδες και κάτοικοι κατάφεραν να διασώσουν 78 μετανάστες, που δήλωσαν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 100 άλλων οι οποίοι ήταν μαζί τους στο σκάφος», είπε ο περιφερειάρχης Χάντι αλ Χούρμα. «Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, ενώ έχει ενημερωθεί για το συμβάν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών», συμπλήρωσε.

Ο Άλι αλ Ντιμπ, γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας στο κυβερνείο Σάμπουα, ανέφερε ότι στο σκάφος επέβαιναν περισσότεροι από 200 αφρικανοί μετανάστες.

Κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες μετανάστες, κυρίως από την Αιθιοπία και τη Σομαλία, προσπαθούν να φθάσουν μέσω του Τζιμπουτί στη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του Κόλπου.

