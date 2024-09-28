Η εξόντωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα από πλήγμα του ισραηλινού στρατού κοντά στη Βηρυτό είναι «ένα μέτρο δικαιοσύνης» για τα πολλά θύματά του, μεταξύ των οποίων είναι και χιλιάδες Αμερικανοί πολίτες, Ισραηλινοί και Λιβανέζοι, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Οι ΗΠΑ στηρίζουν πλήρως το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν να ενισχύσει τις αμυντικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ως μέτρο αποτροπής κάποιας επίθεσης και για να μειωθεί ο κίνδυνος ενός ευρύτερου πολέμου.

Επανέλαβε τέλος ότι στόχος των ΗΠΑ είναι να αποκλιμακώσουν τις συγκρούσεις τη Γάζα και τον Λίβανο με διπλωματικά μέσα. Ο Μπάιντεν δεν σχολίασε τη δήλωση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που είπε ότι θα εκδικηθεί τον θάνατο του Νασράλα.

Νωρίτερα, ο Χαμενεΐ, κηρύσσοντας πενθήμερο πένθος στο Ιράν για τον θάνατο του Νασράλα, είπε ότι «το αίμα του μάρτυρα δεν θα μείνει χωρίς εκδίκηση» και ότι άλλοι θα ακολουθήσουν τη δική του πορεία. Ο Νασράλα «δεν ήταν ένα άτομο, ήταν ένα μονοπάτι και μια σχολή σκέψης και αυτό το μονοπάτι θα συνεχιστεί», ανέφερε στην ανακοίνωσή του που διαβάστηκε από την κρατική τηλεόραση της χώρας.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για τον θάνατο του Νασράλα, εν μέρει επειδή εφοδιάζουν με προηγμένα όπλα το Ισραήλ. «Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να αρνηθούν τη συνενοχή τυς», σχολίασε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν ύστερα από συνομιλίες με τον Ισραηλινό ομόλογό του τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να εμποδίσουν το Ιράν και τους υποστηριζόμενους από το Ιράν εταίρους και αντιπροσώπους να εκμεταλλευτούν την κατάσταση ή να επεκτείνουν τη σύγκρουση»

«Μίλησα δύο φορές, χθες, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ για τα γεγονότα στο Λίβανο. Εξέφρασα την πλήρη υποστήριξή μου στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τον λαό του έναντι των τρομοκρατικών ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν. Τόνισα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να εμποδίσουν το Ιράν και τους υποστηριζόμενους από το Ιράν εταίρους και αντιπροσώπους να εκμεταλλευτούν την κατάσταση ή να επεκτείνουν τη σύγκρουση. Κατέστησα σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σε ετοιμότητα για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων στην περιοχή και είναι προσηλωμένες στην υπεράσπιση του Ισραήλ» τόνισε ο Όστιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

