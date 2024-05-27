Εντείνονται οι φόβοι για κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων μετά το περιστατικό ανταλλαγής πυρών ανάμεσα σε ισραηλινές και αιγυπτιακές δυνάμεις στο συνοριακό πέρασμα στη Ράφα, κατά το οποίο σκοτώθηκε ένας Αιγύπτιος συνοριοφύλακας και έρχεται να προστεθεί στο ήδη τεταμένο κλίμα μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την Κυριακή σε προσφυγικό καταυλισμό στη Ράφα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 40 Παλαιστίνιων.

Για πρώτη φορά σήμερα οι ισραηλινές και οι αιγυπτιακές δυνάμεις ενεπλάκησαν σε ανταλλαγή πυρών στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ένας συνοριοφύλακας με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τις αρχικές πληροφορίες και να αναφέρουν ότι για το περιστατικό διεξάγονται έρευνες.

Τα ισραηλινά στρατεύματα ανέλαβαν τον έλεγχο του συνοριακού περάσματος της Ράφα, από την πλευρά της Γάζας, του κύριου αγωγού μεταξύ της επικράτειας και της Αιγύπτου, στις αρχές αυτού του μήνα, γεγονός που ήδη είχε προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Ισραήλ και Αιγύπτου.

Το περιστατικό έρχεται σε μία στιγμή που αυξάνονται οι διεθνείς πιέσεις στο Ισραήλ για τη χερσαία επιχείρηση στη Ράφα μετά και τη χθεσινή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

«Τραγικό δυστύχημα» χαρακτηρίζει ο Νετανιάχου το ισραηλινό χτύπημα

Σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έκανε λόγο για «ένα τραγικό δυστύχημα» επισημαίνοντας ότι «παρά τις προσπάθειές μας να μην τους πληγώσουμε, υπήρξε μια τραγική ατυχία. Ερευνούμε το περιστατικό». Για εμάς είναι μια τραγωδία, για τη Χαμάς είναι μια στρατηγική».

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος επιτέθηκε στο Ισραήλ λέγοντας ότι προωθεί τη στρατιωτική δράση στη νότια Γάζα παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που καλεί τη χώρα να σταματήσει αμέσως την ενέργεια αυτή.

«Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συζητήσουν για το πώς να συμφωνήσουμε στην εφαρμογή της απόφασης του παγκόσμιου δικαστηρίου. Το Ισραήλ συνεχίζει τη στρατιωτική του δράση παρά το γεγονός πως του ζητήθηκε να σταματήσει. Η απόφαση του παγκόσμιου δικαστηρίου την προηγουμένη βδομάδα για τη Γάζα πρέπει να εφαρμοστεί» είπε χαρακτηριστικά ο Ζοζέπ Μπορέλ σε σύντομες δηλώσεις του πριν από τη συνάντηση που έχουν σήμερα στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ και πρόσθεσε ότι «θα εργαστεί επίσης για την επίτευξη μιας πολιτικής απόφασης για την έναρξη ειδικής αποστολής συνοριακής βοήθειας της ΕΕ για τη συνοριακή διέλευση της Ράφα, γνωστής και ως EUBAM».

Οργή Μακρόν

Στο ίδιο κλίμα και η δήλωση του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τα πολυάριθμα θύματα μεταξύ των Παλαιστινίων που έχουν καταφύγει στη Ράφα και ζήτησε «άμεση κατάπαυση του πυρός».

«Είμαι εξοργισμένος από τα ισραηλινά χτυπήματα που έχουν σκοτώσει πολλούς εκτοπισμένους στη Ράφα. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να σταματήσουν. Δεν υπάρχουν στη Ράφα ασφαλείς ζώνες για τους Παλαιστίνιους πολίτες. Απευθύνω έκκληση για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και άμεση κατάπαυση του πυρός», έγραψε στο Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Από την πλευρά της, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για το πολύνεκρο περιστατικό στη Ράφα, από την ισραηλινή επιδρομή προκλήθηκε πυρκαγιά, στην οποία οφείλονται οι θάνατοι των Παλαιστίνιων αμάχων.

ΗΠΑ: Το Ισραήλ να λάβει κάθε προφύλαξη για να προστατεύσει τους αμάχους

Σε πιο ήπιους τόνους η πρώτη αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες προέτρεψαν το Ισραήλ να λάβει κάθε προφύλαξη για να προστατεύσει τους αμάχους μετά τις «καταστροφικές εικόνες» από το στρατιωτικό χτύπημα στη Ράφα που σκότωσε δεκάδες Παλαιστίνιους.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να κυνηγά τη Χαμάς και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το χτύπημα σκότωσε δύο ανώτερους τρομοκράτες της Χαμάς που είναι υπεύθυνοι για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών αμάχων», δήλωσε εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. «Όμως, όπως ήμασταν ξεκάθαροι, το Ισραήλ πρέπει να λάβει κάθε δυνατή προφύλαξη για την προστασία των αμάχων.



