Ε.Ε: Μικρότερες αποζημιώσεις για καθυστερήσεις πτήσεων

«Πράσινο» φως για την αναθεώρηση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών, που παρέμενε σε εκκρεμότητα από το 2013, έδωσαν χθες τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ανταπόκριση από Βρυξέλλες

Πρόκειται για την αναθεώρηση του κανονισμού EΕ261 που θεσπίστηκε το 2005 και οδήγησε στη δραστική μείωση των καθυστερήσεων των πτήσεων και στη βελτίωση της λογοδοσίας των αεροπορικών εταιρειών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παρά τις έντονες αντιρρήσεις κυρίως της Γερμανίας και της Ισπανίας , οι επιβάτες –σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση των υπουργών Μεταφορών του «μπλοκ»– δεν θα αποζημιώνονται πια έως και 600 ευρώ, κάτι που ισχύει σήμερα για καθυστερήσεις πτήσεων πάνω από τρεις ώρες.

Οι αποζημιώσεις θα αφορούν πλέον καθυστέρηση τεσσάρων ωρών για πτήσεις κάτω των 3.500 χιλιομέτρων και θα φτάνουν έως και 300 ευρώ.

Για μεγαλύτερα χιλιομετρικά ταξίδια οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να πληρώνουν αποζημίωση, ποσό που θα φτάνει έως και 500 ευρώ και μόνο εάν οι πτήσεις προσγειωθούν τουλάχιστον έξι ώρες αργότερα. Η απόφαση μειώνει πλέον σημαντικά την επιλεξιμότητα σε σύγκριση με το τρέχον πρότυπο των τριών ωρών.

Η Πολωνία, που ασκεί την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφάλισε τελικά τη στήριξη ειδικής πλειοψηφίας των κρατών-μελών, ικανής για να επιτευχθεί συμφωνία για τη συμβιβαστική πρόταση που κατέθεσε ύστερα από αρκετούς γύρους διαπραγματεύσεων και που κράτησαν έως τη τελευταία στιγμή.

Δεν συμφωνούν όλοι …

Επρόκειτο, πάντως, για ευαίσθητο πολιτικά ζήτημα, που εξηγεί άλλωστε και την επί 12 χρόνια καθυστέρηση στην αναθεώρηση του κανονισμού. Εκτός από τη Γερμανία και την Ισπανία που αντιδρούσαν στις αλλαγές, μαζί τους συντάχθηκαν ηΣλοβενία καθώς και η Πορτογαλία, ενώ η Αυστρία απείχε.

«Είμαι μια μεγάλη επιτυχία και ένα βήμα προς την κατεύθυνση της πολύ αναγκαίας επικαιροποίησης της νομοθεσίας» τόνισε ο Ντάριους Κλιμτσάκ, ο Πολωνός υπουργός και επικεφαλής των χθεσινών διαπραγματεύσεων στο συμβούλιο των ομολόγων του, στο Λουξεμβούργο.

Από την πλευρά του και ο αρμόδιος Επίτροπος, Απόστολος Τζιτζικώστας χαρακτήρισε σημαντική τη χθεσινή συμφωνία λόγω της άρσης του δωδεκαετούς «αδιεξόδου» και παρά το γεγονός ότι οι αλλαγές δεν βρίσκουν σύμφωνο το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, του οποίου αποτελεί μέλος. Ο Έλληνας επίτροπος διευκρίνισε πάντως ότι η συμφωνία του Συμβουλίου της Ε.Ε «αποτελεί απλώς μια αρχή», καθώς τον λόγο πλέον για να εγκρίνει ή να απορρίψει τον αναθεωρημένο κανονισμό θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πλέον στη διάθεσή του τέσσερις μήνες για να καταθέσει την αντιπρόταση του, η οποία πρέπει να στηριχθεί από πλειοψηφία 361 ευρωβουλευτών. Το 2014, πάντως, οι ευρωβουλευτές δεν είχαν κατορθώσει να αλλάξουν το όριο των τριών ωρών καθυστέρησης.

Πηγή: Deutsche Welle

