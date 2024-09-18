Οι φονικές πυρκαγιές στην κεντρική και τη βόρεια Πορτογαλία, όπου γύρω στις 42 εστίες παραμένουν ενεργές, έχουν φέρει στα όριά τους τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας, ενώ σήμερα αναμένεται να φτάσουν ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της πορτογαλικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πυρκαγιές στις περιφέρειες Αβέιρο και Βισέου, ενώ δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί και εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικών και θαμνωδών εκτάσεων έχουν καεί. Για την κατάσβεσή τους έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 5.000 πυροσβέστες.

Wildfires have swept across Portugal this week, disrupting travel and prompting a coordinated response from multiple local and international governments. At least four people have died since the fires began over the weekend. https://t.co/ikfQaOMz6H pic.twitter.com/6K89QXZUL1 — The New York Times (@nytimes) September 17, 2024

Ο Ντουάρτε Κόστα, ο πρόεδρος της εθνικής αρχής πολιτικής προστασίας, δήλωσε στο CNN Portugal χθες, Τρίτη, το βράδυ ότι ειδική ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων που απαρτίζεται από 230 μέλη προσωπικού του ισπανικού στρατού, θα αναπτυχθεί στην περιοχή Βισέου, στην κεντρική Πορτογαλία, όπου τεράστιες πυρκαγιές προκαλούν «μεγάλη ανησυχία αυτήν την στιγμή».

Το Μαρόκο αποστέλλει έως και 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία θα φτάσουν επίσης σήμερα στην Πορτογαλία, πρόσθεσε.

Η Γαλλία ανακοίνωσε την αποστολή δύο επιπλέον πυροσβεστικών αεροπλάνων μετά τα δύο που είχε ήδη αποστείλει στην Πορτογαλία, όπως έκαναν και η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα μετά το αίτημα για βοήθεια που διατύπωσε η πορτογαλική κυβέρνηση μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

«Βρισκόμαστε σε μια αγχωτική κατάσταση, στα όρια των δυνατοτήτων μας, και γι’αυτό ζητάμε βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, την Ισπανία και το Μαρόκο», σημείωσε ο Κόστα, προσθέτοντας ότι οι ενισχύσεις θα επιτρέψουν κάποια εναλλαγή των εξαντλημένων Πορτογάλων πυροσβεστών και τη συντήρηση των αεροσκαφών.

Η πορτογαλική κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση αντιμετώπισης καταστροφών σε όλους τους δήμους που πλήττονται από τις πυρκαγιές, η οποία επιτρέπει στα μέλη της πολιτικής προστασίας να έχουν πρόσβαση σε ατομικές ιδιοκτησίες.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε ότι κυβερνητική ομάδα θα συντονίσει την παροχή «της πιο άμεσης και επείγουσας υποστήριξης» σε αυτούς που έχασαν τα σπίτια τους και τα μέσα διαβίωσής τους.

Τουλάχιστον ορισμένες από τις δεκάδες πυρκαγιές σε όλη την Πορτογαλία προκλήθηκαν από εμπρηστές λόγω πιθανού εμπορικού συμφέροντος, μοχθηρίας ή εγκληματικής αμέλειας, σημείωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος δεσμεύτηκε «να μην φεισθεί προσπαθειών για κατασταλτική δράση» εναντίον των εγκληματικών ενεργειών αυτού του είδους.

Η Εθνοφρουρά της Πορτογαλίας, ή GNR, ανέφερε παράλληλα σε ανακοίνωσή της ότι από το Σάββατο έχει συλλάβει 7 υπόπτους για εμπρησμό στις περιοχές Λεϊρία, Καστέλο Μπράνκο, Πόρτο και Μπράγκα.

Ενεργές Εστίες

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας υπολόγιζε σήμερα στον ιστότοπό της σε 42 τις ενεργές εστίες στη χώρα.

Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε σε νέες εκκενώσεις περιοχών στην κοινότητα Γκοντόμαρ, στην περιοχή του Πόρτο, στη βόρεια Πορτογαλία, ενώ η πυροσβεστική χαρακτήριζε «ανεξέλεγκτη» την κατάσταση στην Αρούκα, στην καρδιά της περιοχής Αβέιρο, η οποία είναι η χειρότερα πληγείσα από τις καταστροφές.

Μόνον σε αυτήν, περίπου 200.000 στρέμματα βλάστησης είχαν καεί ως τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (Effis). Αυτό καταχωρίζει άλλες 15 πυρκαγιές που έκαψαν εκτάσεις που υπερβαίνουν το όριο των 10.000 στρεμμάτων αυτήν την εβδομάδα στην υπόλοιπη χώρα.

Τρεις πυροσβέστες έχασαν χθες τη ζωή τους όταν παγιδεύτηκαν από τις φλόγες κοντά στην Τάμπουα, στην Κοΐμπρα, στην κεντρική Πορτογαλία, ανεβάζοντας σε επτά τους νεκρούς από τις φωτιές, στις οποίες έχουν τραυματιστεί επίσης γύρω στους 50 ανθρώπους.

Τα υπόλοιπα θύματα είναι ένας 28χρονος Βραζιλιάνος που εργαζόταν σε δασική εταιρεία, δύο άνθρωποι που υπέστησαν καρδιακή προσβολή και ένας εθελοντής πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του την Κυριακή ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία στο περιθώριο επιχείρησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.