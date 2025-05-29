Πορτογαλία: Ο Λουίς Μοντενέγκρο έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε σήμερα ο 52χρονος Λουίς Μοντενέγκρο από τον πρόεδρο της Πορτογαλίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα.

Στις βουλευτικές εκλογές της 18ης Μαΐου, η κεντροδεξιά Δημοκρατική Συμμαχία του Μοντενέγκρο επικράτησε με διαφορά, χωρίς όμως να εξασφαλίσει την πολυπόθητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Καταλαμβάνει 91 από τις 230 έδρες στη Βουλή, αυξάνοντας τη δύναμή της, αλλά ο στόχος των 116 εδρών αποδείχθηκε άπιαστο όνειρο.

Αφού απέρριψε την ιδέα ευρύτερου κυβερνητικού συνασπισμού, ο Μοντενέγκρο υποστήριξε ότι θα συνεργαστεί με όλα τα πολιτικά κόμματα. Θα κληθεί να αντιμετωπίσει κυρίως το ακροδεξιό κόμμα Chega, το οποίο αναδείχθηκε σε μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης με 60 έδρες, αφήνοντας στην τρίτη θέση το Σοσιαλιστικό Κόμμα με 58 έδρες.

Ο πορτογάλος πρόεδρος συναντήθηκε το απόγευμα με τους ηγέτες των τριών μεγαλύτερων κομμάτων βάσει κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Ο επικεφαλής της ακροδεξιάς παράταξης Αντρέ Βεντούρα διαβεβαίωσε τον πρόεδρο Ρεμπέλο ντε Σόουζα πως θα ηγηθεί μιας «υπεύθυνης» αντιπολίτευσης και ότι δεν επιθυμεί «νέα πολιτική κρίση».

Από την πλευρά του ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Κάρλος Σέζαρ αναγνώρισε πως «είναι φυσιολογικό να διοριστεί ο Λουίς Μοντενέγκρο πρωθυπουργός δεδομένων των εκλογικών αποτελεσμάτων».

Μετά τις τρίτες βουλευτικές εκλογές από το 2022, τα πορτογαλικά κόμματα προετοιμάζονται ήδη για τις επόμενες εκλογικές μάχες: τις αυτοδιοικητικές εκλογές το φθινόπωρο και τις προεδρικές εκλογές στις αρχές του επόμενου έτους.

Πηγή: skai.gr

