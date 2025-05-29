Εκλογές στην Πορτογαλία: Νικητής ο Μοντενέγκρου - Η ακροδεξιά δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη

Το ακροδεξιό κόμμα Σέγκα («Αρκετά») έγινε και επίσημα δεύτερη πολιτική δύναμη στο πορτογαλικό κοινοβούλιο, ξεπερνώντας το Σοσιαλιστικό Κόμμα, λαμβάνοντας 22,76% των ψήφων και 60 έδρες στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 18ης Μαΐου, σύμφωνα με τα οριστικά επίσημα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Τετάρτη.

Η παράταξη του Αντρέ Βεντούρα εξασφάλισε δύο από τις τέσσερις έδρες που κρίνονταν στο εξωτερικό, όπου τα αποτελέσματα δεν ήταν γνωστά μέχρι χθες.

Η κεντροδεξιά Δημοκρατική Συμμαχία, που κέρδισε τις εκλογές με το 31,79% των ψήφων και 91 έδρες –μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία των 116–, κέρδισε τις υπόλοιπες δυο έδρες που κρίνονταν από τις ψήφους της πορτογαλικής διασποράς.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που έλαβε 58 έδρες, είναι πλέον η τρίτη δύναμη στο κοινοβούλιο.

Η δημοσιοποίηση των τελικών επίσημων αποτελεσμάτων ανοίγει τον δρόμο για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Ο πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλου Χεμπέλου ντε Σόουζα, που ήδη είχε διαβουλεύσεις με τα κόμματα την περασμένη εβδομάδα, θα κάνει δεκτούς ξανά τους ηγέτες των τριών κομμάτων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους από σήμερα μετά το μεσημέρι και κατόπιν θα ονομάσει εντολοδόχο πρωθυπουργό, πιθανόν το βράδυ.

«Κατ’ αρχάς θα ακούσω τα τρία κόμματα. Αν είμαι σε θέση να δώσω στη δημοσιότητα ανακοίνωση την ίδια ημέρα, με τον διορισμό, θα το κάνω», εξήγησε ο αρχηγός του κράτους.

Μολονότι δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία, η νίκη της Δημοκρατικής Συμμαχίας (AD), με κυριότερη συνιστώσα το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD, κεντροδεξιά) υπό τον πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρου, αναμένεται να ωθήσει τον πορτογάλο πρόεδρο να του αναθέσει εκ νέου τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Αντιμέτωπος με σάλο εξαιτίας υποψιών για σύγκρουση συμφερόντων, ο πρωθυπουργός Μοντενέγκρου ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο και η αποτυχία του ώθησε τον πρόεδρο να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.