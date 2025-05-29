Το πορτογαλικό ακροδεξιό και αντισυστημικό κόμμα Σέγκα (Chega, Αρκετά), του Αντρέ Βεντούρα, πέρασε σε έδρες τους κεντροαριστερούς σοσιαλιστές και έγινε για πρώτη φορά χθες, Τετάρτη, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, μετά την τελική καταμέτρηση των ψήφων από το εξωτερικό στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 18ης Μαΐου.

Η κεντροδεξιά Δημοκρατική Συμμαχία του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Κέρδισε 91 έδρες στο 230μελές κοινοβούλιο, τις δύο από τις οποίες από τις ψήφους εξωτερικού.

Ωστόσο, ενώ κέρδισε περισσότερες έδρες απ' ό,τι το 2024, ούτε τώρα συγκέντρωσε την πλειοψηφία που απαιτείται για να μπει τέλος σε μια μακρά περίοδο αστάθειας.

Κατά την εκλογική βραδιά, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) προηγήθηκε ελαφρώς του Σέγκα σε ποσοστό ψήφων (22,83% έναντι 22,76%), αλλά με τον ίδιο αριθμό εδρών, 58.

Η τελική καταμέτρηση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες από το υπουργείο Εσωτερικών, αύξησε την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του Σέγκα στις 60 έδρες, ενώ το PS παρέμεινε στις 58.

Ο αρχηγός του ακροδεξιού λαϊκιστικού κόμματος Chega, Αντρέ Βεντούρα

Με απώλεια σχεδόν 860.000 ψήφων από τις εκλογές του Ιανουαρίου 2022, όταν είχε κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία, το PS φαίνεται πως είναι ο μεγάλος χαμένος αυτών των εκλογών.

Ποιο είναι το Chega

Το Σέγκα, το οποίο ιδρύθηκε πριν από μόλις έξι χρόνια, έβαλε έτσι τέλος σε πέντε δεκαετίες κυριαρχίας των δύο κομμάτων, του κεντροδεξιού και του κεντροαριστερού, που είχαν επικρατήσει μετά το τέλος της φασιστικής δικτατορίας το 1974.

Το Σέγκα έχει συμμαχήσει με αντιμεταναστευτικά κόμματα, όπως ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία και η AfD στη Γερμανία.

Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας κατηγόρησε το πολιτικό κατεστημένο της χώρας ότι διαιωνίζει τη διαφθορά, ενώ ζήτησε επίσης να μπει ένα τέλος στις «ανοικτές πύλες» για τους μετανάστες και να υιοθετηθούν αυστηρότερες ποινές για τους εγκληματίες, περιλαμβανομένου του χημικού ευνουχισμού για τους υπότροπους βιαστές.

Ο Μοντενέγκρο έχει αρνηθεί να κάνει συμφωνίες με το Σέγκα και δήλωσε πως θα σχηματίσει μια νέα κυβέρνηση μειοψηφίας.

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα θα συναντηθεί σήμερα με τους ηγέτες των τριών μεγαλύτερων κομμάτων και στη συνέχεια αναμένεται να δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Μοντενέγκρο.

Πηγή: skai.gr

