Πορτογαλία: Μια εστία της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε σε πτηνοτροφείο

Μια εστία της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε σε ένα πτηνοτροφείο ωοπαραγωγών ορνίθων στα περίχωρα της Λισαβόνας, ανακοίνωσε σήμερα η Γενική Διεύθυνση Υγείας (DGS) της Πορτογαλίας.

Η DGS ενημερώθηκε για αυτήν την εστία «υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου Η5Ν1» στο πτηνοτροφείο που βρίσκεται στην πόλη Σίντρα, στα δυτικά της Λισαβόνας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους. Οι υγειονομικές και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξάλειψη της εστίας αυτής, πρόσθεσε. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, καθαρίζεται ο χώρος εκτροφής των πουλερικών, θα θανατωθούν όσα ασθένησαν και θα παρακολουθούντα τα πτηνά σε ακτίνα έως και 10 χιλιομέτρων γύρω από τις εγκαταστάσεις, εξήγησε η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (DGAV).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.