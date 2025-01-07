Απόφαση για διακρατική ανάθεση στην Αρχή Ανάπτυξης Λιμένων που έχει καταρτίσει η Ελληνική Δημοκρατία για μελέτη για το μέλλον του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου στη Λάρνακα λήφθηκε κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για το θέμα, δήλωσε σήμερα ο Κύπριος Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι δεν αποκλείεται καμία πιθανότητα ανάπτυξης, όπως είπε, είτε από ιδιώτη επενδυτή είτε ακόμα και από την Αρχή Λιμένων, εάν αυτό κρίνει και η μελέτη, σημειώνοντας ότι «δεν τίθεται πλέον θέμα» για τις κινητοποιήσεις που είχαν εξαγγελθεί για τις 11 Ιανουαρίου.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Βαφεάδης μετά την συνάντηση, αυτή η μελέτη, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών, θα τεθεί ενώπιον των αρμοδίων για λήψη απόφασης και θα προχωρήσουν «αμέσως στην πρόσκληση προσφορών, όχι για διαχειριστή, αλλά για επενδυτή, για την υλοποίηση των όσων θα προβλέπονται στη μελέτη».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, στη συνάντηση, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για το μέλλον της ανάπτυξης του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου στη Λάρνακα, παρουσία εκπροσώπων από όλη την Λάρνακα «η συζήτηση ήταν διεξοδική, έχουν τεθεί στο τραπέζι όλες οι επιλογές έχουν ληφθεί αποφάσεις, και έχουν τεθεί και οι επιλογές ενώπιον και των στελεχών της Λάρνακας, ούτως ώστε να γνωρίζουν ακριβώς με τί κριτήρια μπορούμε να προχωρήσουμε αυτή τη δράση».

Στη συνάντηση αποφασίστηκε όπως είπε, ότι «προχωρούν οι εργασίες εκβάθυνσης και ανακαίνισης της μαρίνας όπως είχε σχεδιαστεί, προχωρά η υλοποίηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανέγερση του γιοτ κλαμπ και της τοπιοτέχνησης που θα συνδέει τη μαρίνα της Λάρνακας με την παραλία των Φοινικούδων».

«Το πιο σημαντικό όμως, το οποίο αποφασίστηκε σήμερα ήταν ότι προχωρούμε σε μια διακρατική ανάθεση εργασίας, σε μια Αρχή Μελέτης Λιμένων που έχει καταρτίσει η Ελληνική Δημοκρατία», είπε ο Υπουργός. Σημείωσε ότι θα είναι μια διακρατική συμφωνία με την οποία ανατίθεται σε αυτή την Αρχή Ανάπτυξης Λιμένων, η μελέτη για το μέλλον του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου στη Λάρνακα. «Και με τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται πλέον να ζητήσουμε προσφορές για ξένους εμπειρογνώμονες», σημείωσε.

«Είναι μια απόφαση η οποία μειώνει δραματικά το χρόνο υλοποίησης αυτής της μελέτης και θα μας βοηθήσει να συντομεύσουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τη διαδικασία λήψης απόφασης για το μέλλον αυτής της ανάπτυξης», πρόσθεσε ο κ. Βαφεάδης.

«Με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, προχωρώ άμεσα σε συναντήσεις μαζί με την Αρχή Ανάπτυξης Λιμένων της Ελληνικής Δημοκρατίας, με σκοπό να καταρτιστούν οι όροι εντολής και να προχωρήσει άμεσα η μελέτη», δήλωσε. «Στη διαδικασία αυτή βεβαίως και θα συμμετέχει ο τοπικός παράγοντας ο Δήμος Λάρνακας και οι τοπικοί παράγοντες της Λάρνακας, οι οποίοι θα πρέπει να εκφέρουν και απόψεις και γνώμες για το πώς πρέπει να εξελιχθεί αυτή η περιοχή, ούτως ώστε στο τέλος της ημέρας να τεθεί ενώπιον της Κυπριακής κοινωνίας, και του Υπουργικού Συμβουλίου, μια μελέτη η οποία θα συμβουλεύει ως προς το ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη μέρα», είπε.

Σημείωσε ότι στο στάδιο αυτό θα γίνουν οι συζητήσεις με την τοπική κοινωνία και θα ληφθούν οι αποφάσεις «για άμεση υλοποίηση».

«Θεωρούμε ότι αυτό είναι μια σημαντική και θετική εξέλιξη, η οποία μας βοηθά να προχωρήσουμε άμεσα με τις επόμενες δραστηριότητές μας», είπε ο κ. Βαφεάδης.

Ο κ. Βύρας, ανέφερε από την πλευρά ότι είναι «ικανοποιημένοι», από τα αποτελέσματα της συνάντησης, «πρώτον γιατί επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά, τα έργα τα οποία πρέπει να τρέξουν άμεσα για την μαρίνα της Λάρνακας, όπως είναι το γιοτ κλαμπ, η εξωτερική διαμόρφωση και βελτίωση της υφιστάμενης μαρίνας, τα οποία ξεκινούμε άμεσα δουλειά ως δήμος για την υλοποίησή τους».

Σημείωσε επίσης ότι είναι ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχει πρόθεση για προσωρινή διαχείριση της μαρίνας από το Κυπριακό Κέντρο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία του Δήμου Λάρνακας.

«Αλλά το κυριότερο, το οποίο μας ικανοποιεί σήμερα είναι ότι ακριβώς πλέον επικεντρωνόμαστε στη μόνιμη ανάπτυξη και στη μόνιμη λύση για το μέλλον του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου και ιδιαίτερα με τη μέθοδο την οποία έχει επιλεγεί και με την οποία θα γλιτώσουμε πάρα πολύ χρόνο σε διαδικασίες προσφορών, επιλογών, τα οποία όλοι ξέρουμε τί συνεπάγεται αυτή η καθυστέρηση.

«Άρα το κύριο μας αίτημα που ήταν ακριβώς να επικεντρωθούμε στη μόνιμη ανάπτυξη, στη μόνιμη λύση για το μέλλον του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου, έχει γίνει αποδεκτό από τον Πρόεδρο και ξεκινούμε το συντομότερο δουλειά, έτσι ώστε πολύ σύντομα, σε αυτά τα χρονοδιαγράμματα να έχουμε μπροστά μας το πώς προχωρούμε», είπε.

«Ένα άλλο που μας ικανοποιεί είναι ότι δεν αποκλείεται καμία πιθανότητα ανάπτυξης, είτε από ιδιώτη επενδυτή είτε ακόμα και από την Αρχή Λιμένων, εάν αύριο κρίνει και η μελέτη ότι αυτό είναι το βέλτιστο ή το μόνο εφικτό το οποίο μπορεί να γίνει στο χώρο», πρόσθεσε ο κ. Βύρας.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι αυτή η μελέτη θα τεθεί ενώπιον των αρμοδίων για λήψη απόφασης «και θα προχωρήσουμε αμέσως στην πρόσκληση προσφορών, όχι για διαχειριστή, αλλά για επενδυτή, για την υλοποίηση των όσων θα προβλέπονται στη μελέτη».

Σε ερώτηση σχετικά με τον διαχειριστή, είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «έχει πει ότι δεν αποκλείει τίποτα, τον ενδιαφέρει πρωτίστως ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον και πως θα επωφεληθεί καλύτερα όχι μόνο η Λάρνακα αλλά και η Κύπρος γενικά».

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Βαφεάδης σημείωσε ότι η εκτίμηση είναι ότι εντός έξι μηνών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, ενώ σχετικά με το κόστος, είπε ότι η εκτίμησή του είναι ότι θα είναι είτε το ίδιο όπως αν διδόταν σε ξένους εμπειρογνώμονες, «είτε και ακόμα και πιο λίγο».

Σημείωσε ακόμη ότι τα έργα στη μαρίνα δεν σταματούν, «προχωρούν, ανεξάρτητα με το πώς προχωρούν οι μελέτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-ΚΥΠΕ

