Μετά την έναρξη μιας νέας επίθεσης της Ουκρανίας, σκληρές μάχες συνεχίζονται στην νότια περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού στο Κίεβο, έχουν διεξαχθεί 218 μάχες σε όλα τα τμήματα του μετώπου τις τελευταίες 24 ώρες.

Μόνο στην περιοχή του Κουρσκ, ο ουκρανικός στρατός απέκρουσε 94 ρωσικές επιθέσεις, αναφέρει το Γενικό Επιτελείο σε ανακοίνωση του.

Το Γενικό Επιτελείο ανέφερε επίσης μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram ότι τα ουκρανικά στρατεύματα έπληξαν σήμερα ένα ρωσικό διοικητήριο κοντά στον οικισμό Μπελάγια της περιοχής Κουρσκ.

«Η επίθεση και μια σειρά των πρόσφατων επιχειρήσεων … έγιναν σε συντονισμό με τις Χερσαίες Δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν νέες επιθετικές επιχειρήσεις» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δεκατρείς Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν στην περιοχή του Κουρσκ, αναφέρει η διοίκηση των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων μέσω ανάρτησης της στο Facebook. Η πληροφορία αυτή δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Το Κίεβο εξαπέλυσε μια ακόμη αιφνιδιαστική επίθεση στην περιοχή το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του αμερικανού Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW), ο ουκρανικός στρατός προέλασε βορειοανατολικά της πόλης Σούντζα.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να υποδηλώνει μια συντονισμένη επιχείρηση στην περιοχή, αλλά επίσης και την προετοιμασία μιας επίθεσης σε άλλα τμήματα του μετώπου, έγραψε το ISW, επικαλούμενο γεωγραφικά δεδομένα από εικόνες που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας στη Μόσχα και στρατιωτικοί μπλόγκερς είχαν αναφέρει προηγουμένως ότι τα ρωσικά στρατεύματα απέκρουσαν τις τελευταίες ουκρανικές επιθέσεις.

Τα ουκρανικά στρατεύματα αρχικά πέρασαν τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών τον Αύγουστο καταλαμβάνοντας έκτοτε τμήματα της περιοχής Κουρσκ.

Μετά από μήνες μαχών ο ρωσικός στρατός ανακατέλαβε περίπου το μισό των εδαφών αυτών.

Η Μόσχα βάσει συμφωνίας με την Πιονγκιάνγκ, αναπτύσσει στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα για να ενισχύσει τις δυνάμεις της στην περιοχή του Κουρσκ.

Η Ουκρανία προσπαθεί να αποκρούσει την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Το άνοιγμα ενός νέου μετώπου στο εσωτερικό της Ρωσίας είναι ένα τέχνασμα για να απασχολούνται εκεί ρωσικές μονάδες που διαφορετικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa-Reuters-AFP

