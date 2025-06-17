Με κλειστό τον ισραηλινό εναέριο χώρο και περισσότερους από 50.000 πολίτες αποκλεισμένους στο εξωτερικό, η Κύπρος και η Αθήνα μετατρέπεται σε κρίσιμο κόμβο επιστροφής. Πτήσεις της EL AL Israel Airlines ξεκινούν Τετάρτη από Λάρνακα, Αθήνα, Ρώμη, Μιλάνο και Παρίσι.

Ειδικότερα, η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία EL AL ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έλαβε άδεια από την κυβέρνηση για να ξεκινήσει πτήσεις επαναπατρισμού πολιτών που έχουν αποκλειστεί στο εξωτερικό λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η εταιρεία αναφέρεται σε επιβάτες των οποίων οι πτήσεις προς το Ισραήλ ακυρώθηκαν όταν έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας.

Όπως αναφέρει η ίδια, αναμένεται να πραγματοποιήσει πτήσεις την Τετάρτη από Λάρνακα, Αθήνα, Ρώμη, Μιλάνο και Παρίσι για την επιστροφή επιβατών στο Ισραήλ.

Η El Al διευκρίνισε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα πτήσεις από το Ισραήλ προς το εξωτερικό από τη στιγμή που καθηλώθηκαν τα αεροσκάφη.

Χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό, με την Κύπρο να αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους προσωρινής φιλοξενίας. Ενδεικτική είναι η εικόνα που περιγράφει ο Αρχιραβίνος της Κύπρου: όταν το τηλέφωνό του άρχισε να χτυπά επίμονα στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής, έμαθε πως είχε ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Όταν έφτασε στη συναγωγή του, τρεις ώρες αργότερα, ο δρόμος έξω ήταν ήδη γεμάτος Ισραηλινούς με βαλίτσες στα χέρια και αγωνία στα πρόσωπα.

Κάποιοι βρίσκονταν σε πτήσεις προς το Ισραήλ που εκτράπηκαν στην Κύπρο όταν ο ισραηλινός εναέριος χώρος έκλεισε αιφνίδια. Άλλοι ήταν σε διακοπές στο μεσογειακό νησί και επρόκειτο να επιστρέψουν εκείνη την ημέρα, αλλά πλέον είχαν εγκλωβιστεί χωρίς κατάλυμα.

«Νιώθεις τον πόνο τους. Περπατούν, κλαίνε. Έχουν επείγουσες οικογενειακές ανάγκες, ιατρικές ανάγκες», δήλωσε στο Reuters από το γραφείο του στη Λάρνακα ο Αρχιραβίνος Αρίε Ζεέβ Ρασκίν.

Μεταξύ τους υπήρχαν άνθρωποι που φοβούνταν ότι δεν θα προλάβαιναν να επιστρέψουν εγκαίρως για να πραγματοποιήσουν τον γάμο τους, είπε.

Ο Ρασκίν προσπαθεί να βοηθήσει τους ταξιδιώτες, συντονίζοντας την αναζήτηση δωματίων σε ξενοδοχεία και προσφορές φιλοξενίας από εβραϊκές και κυπριακές οικογένειες της περιοχής.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν κοιμηθεί μέσα στη συναγωγή.

Το ισραηλινό υπουργείο Μεταφορών εκτιμά ότι περισσότεροι από 50.000 Ισραηλινοί που έχουν αποκλειστεί στο εξωτερικό προσπαθούν να επιστρέψουν στη χώρα.

Δεν υπάρχουν προφανείς διέξοδοι. Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ παραμένει κλειστός για την πολιτική αεροπορία και η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τους πολίτες να μην επιχειρήσουν να επιστρέψουν οδικώς μέσω Ιορδανίας ή Αιγύπτου για λόγους ασφαλείας.

Μεγάλος αριθμός έχει συρρεύσει στην Κύπρο, που βρίσκεται πιο κοντά στο Ισραήλ. Οι πτήσεις από τη Λάρνακα προς το Τελ Αβίβ διαρκούν 50 λεπτά, ενώ τα πλοία προς το ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα χρειάζονται περίπου 15 ώρες.

Η Λόρα Χόφμαν, στέλεχος πωλήσεων σε εταιρεία τεχνολογίας, επέστρεφε από επαγγελματικό ταξίδι στο Ντάλας όταν η πτήση της εκτράπηκε στο Νιού Τζέρσεϊ. Έχει τρία παιδιά και ο σύζυγός της επιστρατεύτηκε.

Κατάφερε να φτάσει στην Κύπρο, αλλά μετά από ημέρες μάταιης αναμονής, δεν άντεξε άλλο. Αγνοώντας τις επίσημες συστάσεις, πέταξε για την Ιορδανία με λίγους ακόμη.

«Είμαι κυρίως με μαμάδες και βιώνουμε έντονα συναισθήματα, μια ανάγκη να ενωθούμε με τα παιδιά μας, κυριολεκτικά με κάθε κόστος», είπε στο Reuters τηλεφωνικά.

Προς το παρόν, η καλύτερη ελπίδα για όσους έχουν αποκλειστεί στην Κύπρο ίσως να είναι η θαλάσσια οδός. Το Crown Iris, ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο της ισραηλινής εταιρείας Mano Maritime, θα πραγματοποιήσει δύο δρομολόγια προς τη Χάιφα, σύμφωνα με σχέδιο που έχει εγκριθεί από τις ισραηλινές αρχές, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Το πλοίο μπορεί να μεταφέρει 2.000 επιβάτες.

Πτήσεις επαναπατρισμού

Ωστόσο, τέτοιες πρωτοβουλίες δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση. Όταν η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία EL AL άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για δηλώσεις επαναπατρισμού, πάνω από 60.000 άτομα εγγράφηκαν αμέσως.

Η EL AL δήλωσε την Τρίτη ότι έλαβε κυβερνητική άδεια για να ξεκινήσει πτήσεις επαναπατρισμού την Τετάρτη από Λάρνακα, Αθήνα, Ρώμη, Μιλάνο και Παρίσι. Οι πτήσεις είναι ήδη πλήρεις και οι επιβάτες με θέσεις έχουν ενημερωθεί.

Η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Μίρι Ρεγκέβ, είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με τον στρατό και τις αεροπορικές εταιρείες για την ασφαλή επιστροφή όλων, στο πλαίσιο μιας σταδιακής και συντονισμένης επιχείρησης, προειδοποιώντας όμως ότι η διαδικασία αυτή θα χρειαστεί χρόνο.

«Λέω στους πολίτες: δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Είστε στο εξωτερικό, απολαύστε το. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο», δήλωσε η Ρεγκέβ, μια δήλωσε που προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ των αποκλεισμένων ταξιδιωτών.

Ο Ζοχάρ Μπρονφμάν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Pecan AI και πατέρας τριών παιδιών, επέστρεφε από επαγγελματικό ταξίδι στο Σαν Φρανσίσκο όταν η πτήση του ακυρώθηκε. Ταξίδεψε στην Αθήνα με συναδέλφους που βρίσκονταν στην ίδια απόγνωση.

«Αν νομίζει ότι απολαμβάνουμε τον χρόνο μας στο εξωτερικό, τότε δεν καταλαβαίνει πραγματικά τι περνάμε», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters.

Στη Λάρνακα, η γειτονιά γύρω από τη συναγωγή ήταν ασυνήθιστα πολυσύχναστη, με παιδιά να παίζουν, άνδρες να προσεύχονται και νέους να ψάχνουν στα τηλέφωνά τους. Ένοπλοι αστυνομικοί περιπολούσαν την περιοχή.

Μια έγκυος γυναίκα που έδωσε μόνο το μικρό της όνομα, Ταμάρ, είπε ότι είχε κοιμηθεί στη συναγωγή.

«Συνδεόμαστε με τόσες πολλές ομάδες (στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), αλλά κανείς δεν ξέρει πότε θα επιστρέψουμε», είπε. «Θέλω να επιστρέψω. Θέλω να είμαι με την οικογένειά μου».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.