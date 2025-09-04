Σενάρια στην Τουρκία για κλείσιμο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Στην Τουρκία υπάρχουν σενάρια μέχρι και για κλείσιμο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Η εφημερίδα Milliyet αναφέρει σήμερα ότι ανοίγει ο δρόμος για ορισμό κρατικού επίτροπου στο κόμμα μετά την 15η Σεπτεμβρίου.

Τούρκοι αρθρογράφοι μιλούν για περιορισμό της δημοκρατίας που ξεκίνησε μετά την προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Χακάν Φιντάν στη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα μαζί με τον Σι, τον Πούτιν και τον Κίμ Γιογκ Ουν

Τα τουρκικά ΜΜΕ ανέφεραν πως ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε η Τουρκία σε υπουργικό επίπεδο.

Μαζί με τον Φιντάν ήταν και ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας.

Εμφάνιση του Ερντογάν ως ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου

«Ο άπιστος και τύραννος Νετανιάχου κάνει σφαγές στη Γάζα» - «Όπου υπάρχει μουσουλμάνος εκεί είναι η μισή μας καρδιά, η ψυχή μας»

Ερντογάν: «Γι' αυτό, όπου υπάρχει ένας μουσουλμάνος στον κόσμο, εκεί βρίσκεται η καρδιά μας, το μυαλό μας και η ψυχή μας. Γι' αυτό βλέπουμε όλους τους μουσουλμάνους ως τα άκρα ενός σώματος, ως τα δόντια μιας χτένας, ως τα τούβλα ενός κτιρίου. Γι' αυτό βρισκόμαστε στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό βρισκόμαστε στη Γάζα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ να μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε τη σφαγή που συμβαίνει στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή, που την κάνει αυτός ο τύραννος, αυτός άπιστος που ονομάζεται Νετανιάχου.

Ω Αλλάχ! Ο Αλλάχ είναι μεγάλος.

Εφιστώ την προσοχή σας στον δεσμό που ενώνει τις καρδιές μας και μας συνδέει με τη συνείδηση της Ούμα, έναν δεσμό μουσουλμανικής αγάπης. Αν οι μισές καρδιές μας είναι εδώ αυτή τη στιγμή, οι άλλες μισές βρίσκονται σε σημεία που υπάρχουν πληγές όπως στη Γάζα, την Παλαιστίνη, την Υεμένη, το Σουδάν και το Αφγανιστάν, τις αιμορραγούσες πληγές του ισλαμικού κόσμου».

