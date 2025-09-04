Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι παραμένει προσηλωμένος στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την προοπτική διεξαγωγής απευθείας συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη θέση του ως ρεαλιστική και αισιόδοξη και δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο οι δύο ηγέτες χειρίζονται τις διαπραγματεύσεις.

«Το παρακολουθώ, το βλέπω και το συζητώ με τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Ωστόσο, κάτι θα συμβεί. Θα το πετύχουμε».

Οι δηλώσεις του ΑΜερικανού προέδρου έρχονται την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στην Ουκρανία. Στα τέλη του περασμένου μήνα, η Ρωσία πραγματοποίησε μαζική επίθεση με drones και πυραύλους κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχο της πόλης. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι δυσαρεστημένος με τη σφαγή, αλλά θα συνεχίσει να πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία. «Νομίζω ότι θα τα τακτοποιήσουμε όλα», είπε.

«Ειλικρινά, νόμιζα ότι το θέμα της Ρωσίας θα ήταν από τα πιο εύκολα που έχω σταματήσει, αλλά φαίνεται ότι είναι λίγο πιο δύσκολο το ζήτημα από κάποια άλλα», σημείωσε.

Νωρίτερα, Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι παρακολουθούσε τον Πούτιν να συμμετέχει μαζί με τους ηγέτες της Κίνας και της Βόρειας Κορέας σε μια μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο. «Καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίο το έκαναν, ήλπιζαν ότι θα το παρακολουθούσα και το παρακολούθησα», δήλωσε ο Τραμπ. «Η σχέση μου με όλους τους είναι πολύ καλή. Θα δούμε πόσο καλή είναι την επόμενη εβδομάδα ή τις επόμενες δύο εβδομάδες».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο CBS News ότι η προσέγγισή του σε πολλές διπλωματικές διαπραγματεύσεις, είτε με τη Ρωσία και την Ουκρανία είτε με άλλες εμπόλεμες χώρες, είναι να φέρνει τους ηγέτες σε ένα δωμάτιο και να τους βάζει να διαπραγματευτούν μια συμφωνία σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η προσέγγιση, είπε, απαιτεί υπομονή, ακόμη και όταν επιδιώκεται μια γρήγορη λύση, αλλά πιστεύει ότι έχει αποδώσει καρπούς σε άλλες ειρηνευτικές συμφωνίες φέτος.

Ερωτηθείς αν μερικές φορές πρέπει να «περιμένει την εξέλιξη καταστάσεων», ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, πρέπει να το κάνεις αυτό». «Ευτυχώς, είχαμε μερικές πολύ καλές μέρες και, όταν τους φέρνω όλους μαζί σε ένα δωμάτιο ή τουλάχιστον τους κάνω να μιλήσουν μεταξύ τους, φαίνεται να τα καταφέρνουν. Έχουμε σώσει εκατομμύρια ζωές».

Τον περασμένο μήνα, πριν από τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, οΤραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Το μόνο που θέλω είναι να προετοιμάσω το έδαφος για την επόμενη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύντομα».

Νόμπελ Ειρήνης

Πέρα από τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Τραμπ ισχυρίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες ότι πρέπει να του αποδοθεί το εύσημο για τον τερματισμό έξι ή επτά πολέμων κατά τη διάρκεια της θητείας του και ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές του. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν επισημάνει μια λίστα με επτά συγκρούσεις στις οποίες αναφέρεται ο πρόεδρος: Ισραήλ με Ιράν, Ρουάντα με Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αρμενία με Αζερμπαϊτζάν, Ταϊλάνδη με Καμπότζη, Ινδία με Πακιστάν, Αίγυπτος με Αιθιοπία, καθώς και Σερβία με Κόσοβο.

Ορισμένοι αναλυτές εξωτερικής πολιτικής έχουν επικρίνει τον ισχυρισμό του Τραμπ, λέγοντας ότι πολλές από αυτές τις συγκρούσεις παραμένουν άλυτες ή δεν ήταν ολοκληρωτικοί πόλεμοι. Ή υποστήριξαν ότι ο Τραμπ δεν ήταν κεντρική φιγούρα στις συζητήσεις.

Αρκετοί σύμμαχοι του Τραμπ δήλωσαν στο CBS News ότι ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το έργο που έχει επιτελέσει ο ίδιος και η κυβέρνησή του ήταν καθοριστικό για την προώθηση των εν λόγω διαπραγματεύσεων.

«Πολλές φορές, μαλώνουν μεταξύ τους για τόσο πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ στο CBS News. «Μαλώνουν μεταξύ τους για τόσο πολύ καιρό, που δεν σκέφτονται καν την ειρήνη. Έχει γίνει απλώς ένας τρόπος ζωής. Και όταν τους φέρνω όλους μαζί, τους μαζεύω όλους σε ένα δωμάτιο, μπορώ να τους πείσω. Ας προχωρήσουμε. Ας κάνουμε ειρήνη. Αρκετά πια. Έχετε χάσει αρκετές ζωές»».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι δεν επιδιώκει το Νόμπελ Ειρήνης. Ο νικητής του βραβείου για το 2025 αναμένεται να ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα. «Δεν έχω τίποτα να πω για αυτό», είπε ο Τραμπ. «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σταματάω πόλεμο. Δεν επιδιώκω την προσοχή. Θέλω απλώς να σώσω ζωές».

