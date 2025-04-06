Tις τελευταίες ημέρες το Ντουμπάι βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας (και των trends στα social media) λόγω καταγγελιών που έχουν έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφορικά με σεξ πάρτι που γίνονται εκεί με τη συμμετοχή γνωστών influencers, οι οποίες πληρώνονται αδρά για να συμμετέχουν (αν και κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα με την είδηση).

Η υπόθεση αυτών των πάρτι άρχισε να ερευνάται μετά την σοκαριστική περιπτωση ένος 20χρονου μοντέλου από την Ουκρανία, που αγνοούνταν για σχεδόν 10 ημέρες, αφού είχε πάει σε πάρτι σε ξενοδοχείο, όπου την είχαν προσκαλέσει δύο άντρες που συστήθηκαν ως εκπρόσωποι του χώρου του μόντελινγκ. Το κορίτσι βρέθηκε στην άκρη του δρόμου, άγρια χτυπημένη και ετοιμοθάνατη.

Τα πάρτι ονομάζονται porta potty (σημαίνει ουσιαστικά τη μεταμόρφωση μιας γυναίκας σε «ανθρώπινη τουαλέτα») και διοργανώνονται από Άραβες σεΐχηδες και εκατομμυριούχους, υπό άκρα μυστικότητα και σκοτεινές συνθήκες, σε υπερπολυτελείς βίλες ή πάνω σε σκάφη.

Νεαρά κορίτσια - μοντέλα του Only Fans και διάσημες influencers με πολυτελές lifestyle αλλά και μοντέλα και απλές κοπέλες - προσκαλούνται να συμμετέχουν σε αυτά σε σεξ πάρτι, έναντι πολλών χρημάτων.

Ανάμεσα στις γυναίκες που προσκαλούνται να συμμετέχουν είναι και Ελληνίδες influencers, όπως ανέφερε ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, στον Alpha.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, για την κάθε «επίσκεψη» τα κορίτσια αμείβονται από 30-50.000 ευρω και όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την «υποχρέωση» να δεχθούν να ικανοποιήσουν κάθε βίτσιο των διοργανωτών, όσο επικίνδυνο ή εξευτελιστικό και αν είναι.

Οι κοπέλες που δέχονται να συμμετέχουν σε αυτά τα πάρτι υπογράφουν ιδιωτικά συμφωνητικά εχεμύθειας και μία δήλωση ότι δέχονται οικειοθελώς να ταξιδέψουν στο Ντουμπάι και να παρευρεθούν στο πάρτι (αν και δεν είναι σαφές εάν γνωρίζουν ακριβώς σε τι καλούνται να συμμετέχουν).

Εκτός από τα κάθε είδους σεξουαλικά βίτσια και ακρότητες, στα πάρτι αυτά, οι άντρες καλεσμένοι μπορούν να χτυπήσουν, να εξευτελίσουν ακόμα και βασανίσουν φρικτά τα κορίτσια (πχ, τους βγάζουν τα δόντια και άλλα πολύ χειρότερα).

Σύμφωνα με τον κύριο Μπαλάσκα, «το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώθηκε από την Interpol, με στοιχεία που είχε πάρει από την Αστυνομία του Ντουμπάι, για περίπου 4-6 περιπτώσεις Ελληνίδων που συμμετείχαν σε αυτά τα πάρτι».



«Έχουν στείλει και στην Ελλάδα ατζέντηδες, οι οποίοι παίρνουν επώνυμες, influencers, μοντέλα, αλλά και απλές κοπέλες, οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες, και τους λένε: "Η κάθε επίσκεψη είναι από 30-50.000". Μπορεί να κάνει την ημέρα τρεις επισκέψεις. Αν σε κάποια επίσκεψη δεις ότι αυτός σε ενοχλεί, θα φύγεις. Αν μετανιώσεις, σε γυρίζουμε πίσω με το αεροπλάνο, αλλά από την αμοιβή αυτή δεν θα πάρεις ούτε δολάριο» είπε χαρακτηριστικά ο κος Μπαλάσκας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.