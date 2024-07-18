Πόρισμα: Η βρετανική κυβέρνηση «απέτυχε» να προστατεύσει τους πολίτες από την πανδημία

Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού

Οι κυβερνητικές διαδικασίες, ο σχεδιασμός και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την προστασία των Βρετανών πολιτών από τον κορωνοϊό «απέτυχαν» στον σκοπό τους, τονίζει το πρώτο πόρισμα που δημοσιεύει η ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης του χειρισμού της πανδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι η πρώτη από εννέα εκθέσεις που θα συντάξει η επιτροπή υπό τη βαρόνη Χάλετ, η οποία έχει αναλάβει να εξετάσει κάθε πτυχή της προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας.

Η πρώτη έκθεση, που εκτείνεται σε 83.000 σελίδες, επισημαίνει «διάφορα σημαντικά λάθη», όπως για παράδειγμα ότι η προετοιμασία που γινόταν από κυβερνητικές και υγειονομικές αρχές αφορούσαν «τη λάθος πανδημία», δηλαδή μία έξαρση γρίπης.

Το πρώτο σκέλος των καταθέσεων που έλαβε η επιτροπή αφορούσε την κρατική προετοιμασία για μια πανδημία.

Όπως διαπιστώθηκε, «κάποιο από το οικονομικό και ανθρώπινο κόστος θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί» αν η προετοιμασία ήταν καλύτερη.

Μέχρι το τέλος του 2023 στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν πάνω από 235.000 συνδεόμενοι με τον κορωνοϊό.

Η βαρόνη Χάλετ προέβη σε δέκα συστάσεις, με κύρια τη ριζική αναδιάρθρωση του πώς η κυβέρνηση προετοιμάζεται για παρόμοιες κρίσεις, π.χ. με άσκηση μεγάλης κλίμακας τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια.

Κατά το πρώτο σκέλος της έρευνας ελήφθησαν 213 μαρτυρικές καταθέσεις και εξετάστηκαν 103.000 έγγραφα.

Η έρευνα και οι καταθέσεις επί άλλων πτυχών της κρίσης θα συνεχιστούν μέχρι το 2026.



