Πόρισμα: Η βρετανική κυβέρνηση «απέτυχε» να προστατεύσει τους πολίτες από την πανδημία

Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού
Οι κυβερνητικές διαδικασίες, ο σχεδιασμός και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την προστασία των Βρετανών πολιτών από τον κορωνοϊό «απέτυχαν» στον σκοπό τους, τονίζει το πρώτο πόρισμα που δημοσιεύει η ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης του χειρισμού της πανδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Είναι η πρώτη από εννέα εκθέσεις που θα συντάξει η επιτροπή υπό τη βαρόνη Χάλετ, η οποία έχει αναλάβει να εξετάσει κάθε πτυχή της προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας.
Η πρώτη έκθεση, που εκτείνεται σε 83.000 σελίδες, επισημαίνει «διάφορα σημαντικά λάθη», όπως για παράδειγμα ότι η προετοιμασία που γινόταν από κυβερνητικές και υγειονομικές αρχές αφορούσαν «τη λάθος πανδημία», δηλαδή μία έξαρση γρίπης.
Το πρώτο σκέλος των καταθέσεων που έλαβε η επιτροπή αφορούσε την κρατική προετοιμασία για μια πανδημία.
Όπως διαπιστώθηκε, «κάποιο από το οικονομικό και ανθρώπινο κόστος θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί» αν η προετοιμασία ήταν καλύτερη.
Μέχρι το τέλος του 2023 στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν πάνω από 235.000 συνδεόμενοι με τον κορωνοϊό.
Η βαρόνη Χάλετ προέβη σε δέκα συστάσεις, με κύρια τη ριζική αναδιάρθρωση του πώς η κυβέρνηση προετοιμάζεται για παρόμοιες κρίσεις, π.χ. με άσκηση μεγάλης κλίμακας τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια.
Κατά το πρώτο σκέλος της έρευνας ελήφθησαν 213 μαρτυρικές καταθέσεις και εξετάστηκαν 103.000 έγγραφα.
Η έρευνα και οι καταθέσεις επί άλλων πτυχών της κρίσης θα συνεχιστούν μέχρι το 2026.
