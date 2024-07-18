Ο επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ, Τόμας Κρουκς φαίνεται να είχε προειδοποιήσει έμμεσα για αυτό που ετοίμαζε με μια ανάρτησή του στα social media που προκαλεί ανατριχίλα.

Ο 20χρονος, έγραψε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα στο διαδίκτυο, το οποίο υπονοούσε τα σκοτεινά του σχέδια για τις 13 Ιουλίου όπου επιχείρησε να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το προφητικό μήνυμα το οποίο ανήρτησε σε διαδικτυακή πλατφόρμα αποκαλύφθηκε σε Αμερικανούς γερουσιαστές κατά τη διάρκεια ενημέρωσης με κορυφαίους αξιωματούχους των υπηρεσιών επιβολής του νόμου την Τετάρτη.

«Στις 13 Ιουλίου θα είναι η πρεμιέρα μου, παρακολουθήστε καθώς αυτή θα εξελίσσεται», φέρεται να έγραψε ο 20χρονος ένοπλος στο Steam, μια δημοφιλής διαδικτυακή πλατφόρμα, ανέφερε το Fox News.

Trump’s would-be assassin Thomas Crooks wrote chilling online post foreshadowing rally shooting: report https://t.co/cBuBA0B4Ag pic.twitter.com/q2A8k1HGMq — New York Post (@nypost) July 18, 2024

Ο 20χρονος Κρουκς είχε επίσης στο κινητό του εικόνες του Τραμπ, καθώς και του προέδρου Μπάιντεν, ενώ παράλληλα αναζητούσε τις ημερομηνίες του Εθνικού Συνεδρίου των Δημοκρατικών και της συγκέντρωσης του Τραμπ στην Πενσυλβάνια - όπου και πυροβόλησε τον 45ο πρόεδρο.

Οι ερευνητές «ξεσκονίζουν» τα τηλέφωνα και τον υπολογιστή του προκειμένου να λάβουν απαντήσεις για τα κίνητρα του 20χρονου. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί κάποια επίσημη απάντηση για το τι ήταν αυτό που ώθησε τον δράστη στην πράξη του αυτή.

Πάντως, κάνοντας οι ερευνητές μια αναζήτηση στο ιστορικό του φάνηκε τι ο ίδιος ήταν εγγεγραμμένος στους Ρεπουμπλικάνους, σύμφωνα με το ABC News.

Ο Κρουκς, είχε δύο κινητά τηλέφωνα - ένα κύριο που βρέθηκε κοντά στη σορό του και ένα δεύτερο στο σπίτι του που είχε μόλις 27 επαφές, σύμφωνα με το Fox.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.