Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αμετάβλητος στο 2% έμεινε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τιμή του 2%, που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα μετά από δύο χρόνια πολύ υψηλών ρυθμών αύξησης τιμών, αποτελεί τον στόχο εντολής της Τράπεζας της Αγγλίας.

Ωστόσο, η επίδοση του Ιουνίου είναι λίγο υψηλότερη από την πρόβλεψη των περισσότερων οικονομολόγων για μείωση στο 1,9%.

Τη μείωση των τιμών στα είδη ένδυσης, τις επικοινωνίες και τα τρόφιμα εξουδετέρωσαν οι αυξήσεις στον τομέα των υπηρεσιών, στην εστίαση, στις μεταφορές, αλλά και στα έπιπλα.

Αυτές οι επιμέρους αυξήσεις, που δεν επέτρεψαν την περαιτέρω πτώση του πληθωρισμού, αποδίδονται στις ακόμα φουσκωμένες τιμές των πρώτη υλών.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και καυσίμων, παρέμεινε επίσης σταθερός στο 3,5%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.