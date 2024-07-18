Η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις υπόπτους -τρεις στην Ισπανία και έναν στη Γερμανία- στο πλαίσιο έρευνας για την πώληση εξαρτημάτων drone στη Χεζμπολάχ ανακοίνωσε την Πέμπτη η ισπανική αστυνομία, σύμφωνα με το Reuters.

Η έρευνα ξεκίνησε στην Ισπανία, όπου αστυνομικοί εντόπισαν ισπανικές εταιρείες που ανήκουν σε πολίτες λιβανικής καταγωγής και εμπορεύονταν μεγάλες ποσότητες εξαρτημάτων για στρατιωτικά drones ικανά να προκαλούν εκρήξεις, είπε η αστυνομία.

Με βάση ανάλυση εγγράφων που περιγράφουν λεπτομερώς τις συναλλαγές των παραπάνω εξαρτημάτων εντός της Ευρώπης, αρκετές εκατοντάδες ή και χιλιάδες drones θα μπορούσαν να είχαν συναρμολογηθεί από τη Χεζμπολάχ χρησιμοποιώντας τα εν λόγω εξαρτήματα, ανέφερε η ισπανική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Τα ελαφριά αεροσκάφη, που είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να τα σταματήσουν, είναι φορτωμένα με πολλά κιλά εκρηκτικά και στέλνονται στο Ισραήλ, είπε η αστυνομία.

Τα υπολείμματα των drones που έριξε η Χεζμπολάχ και βρέθηκαν στο Ισραήλ ταιριάζουν με τον τύπο των εξαρτημάτων που κατέσχεσε η αστυνομία στην Ισπανία και τη Γερμανία.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν πυρά από τότε που η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε «μέτωπο υποστήριξης» των Παλαιστινίων λίγο μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, πυροδοτώντας τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι μάχες στο Λίβανο έχουν σκοτώσει περισσότερους από 100 άμαχους και περισσότερους από 300 μαχητές της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters.

Πηγή: skai.gr

